Оккупанты обстреляли Свескую громаду на Сумщине, один человек погиб, еще три – ранены
В воскресенье, 10 ноября, российские захватчики ударили по Свесской громаде на Сумщине. Один человек погиб, есть раненые.
Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала председатель громады Дарья Дарико, информирует Цензор.НЕТ.
По ее словам, в результате российских обстрелов один человек погиб, еще три - получили ранения.
Также сообщается, что в этот день в области силы ПВО сбили 10 вражеских "шахедов".
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KAISERWALD
показать весь комментарий10.11.2024 19:30 Ответить Мне нравится 0
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