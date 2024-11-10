Оккупанты обстреляли Свескую громаду на Сумщине, один человек погиб, еще три – ранены

В воскресенье, 10 ноября, российские захватчики ударили по Свесской громаде на Сумщине. Один человек погиб, есть раненые.

Об этом в комментарии "Суспільному" рассказала председатель громады Дарья Дарико, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, в результате российских обстрелов один человек погиб, еще три - получили ранения.

Также сообщается, что в этот день в области силы ПВО сбили 10 вражеских "шахедов".

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