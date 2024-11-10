Окупанти обстріляли Свеську громаду на Сумщині, одна людина загинула, ще три – поранені
У неділю, 10 листопада, російські загарбники вдарили по Свеській громаді на Сумщині. Одна людина загинула, є поранені.
Про це у коментарі "Суспільному" розповіла голова громади Дар`я Даріко, інформує Цензор.НЕТ.
За її словами, внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще три - зазнали поранень.
Також повідомляється, що цього дня в області сили ППО збили 10 ворожих "шахедів".
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KAISERWALD
показати весь коментар10.11.2024 19:30 Відповісти Мені подобається 0
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