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Окупанти обстріляли Свеську громаду на Сумщині, одна людина загинула, ще три – поранені

Окупанти обстріляли Свеську громаду на Сумщині

У неділю, 10 листопада, російські загарбники вдарили по Свеській громаді на Сумщині. Одна людина загинула, є поранені.

Про це у коментарі "Суспільному" розповіла голова громади Дар`я Даріко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще три - зазнали поранень.

Також повідомляється, що цього дня в області сили ППО збили 10 ворожих "шахедів".

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Автор: 

обстріл (28212) Сумська область (3547)


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10.11.2024 19:30 Відповісти
 
 