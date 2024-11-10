Лисовой о доплате учителям в 1 тысячу гривен: получат все вне зависимости от стажа
Ежемесячная доплата в 1 тысячу гривен с 1 января 2025 года устанавливается для всех учителей общего среднего образования независимо от стажа работы.
Об этом в эфире телемарафона рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой, информирует Цензор.НЕТ.
Министр отметил, что доплата в тысячу гривен для учителей устанавливается "независимо от стажа и места расположения учебного заведения".
"Эта доплата не требует никаких дополнительных действий со стороны учителя. И поэтому это наиболее удобное решение", - добавил Лисовой.
Это доплата, а не повышение зарплаты
Кроме этого, глава министерства рассказал, что правительство решило прибегнуть именно к доплатам, а не к повышению зарплат учителям из-за ограниченных финансовых ресурсов. По его словам, на доплаты из государственного бюджета будет выделено 12 миллиардов гривен, тогда как повышение зарплат потребует большего финансирования.
"Общая потребность для повышения зарплат учителей и педагогических работников, стоит отметить, что мы говорим не только об учителях, составляет около 300 млрд грн. В бюджете этого года мы нашли 12 млрд грн, поэтому было принято решение ввести доплату к учительской зарплате в объеме 1 тыс. грн в месяц", - рассказал Лисовой.
Он добавил, что доплаты будут действовать до завершения действия режима военного положения, при наличии ресурсов - они будут увеличиваться. Министр также отметил, что зарплаты учителям, так же как и другие социальные расходы, сейчас финансируются за счет доноров.
Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение, что с начиная с января 2025 года украинским учителям будут доплачивать по 1 тыс. грн, с сентября доплаты вырастут вдвое.
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Нате вам, вчиталя, канхфетку, "Тузік".
незалежно від стажу, часів навантаження і прочіх "какая разніца".
Ну, не всі освітяни дебіли. Є, трохі, і розумні освітяни.
бо держави в такому вигляді, як раніше або зараз, вже не буде.
В 2019 році були останні в історії вибори Президента України і Верховної Ради України.
гройсман тисячу від Вови придумав і підготував ?
тобі зараз гройсман винуватий ?
тут всі знають, шо ти з Сєваса. Кому ти тут целку дємонстріруєш ?
"Уряд прийняв рішення щодо встановлення з 1 січня 2017 року посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі прожиткового мінімуму (не мінімальної заробітної плати як те було і яка складала на 2017 3200 гривень) для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто 1600 гривень (Постанова від 28.12.2016 № 1037).
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капєц повний з вами.
Ти грибів перекурив чи зможеш відповісти на питання ?
- Який Закон ?
- який пункт Закону відмінений ?
- якою постановою відмінений саме цей пункт того Закону ?
Севас, ну не сци тут при свідєтєлях твого януковічізму )))
читай більше і не тринди багато, бо звязати два слова тобі до купи, то вже проблема.
Закон України "Про індексацію грошових доходів населення".
йди вздовж паркану аж від )(уйла і до )(уйла, "патріот" репаноРУневідмитий". 🤣🤣🤣
і щодо целки, профільно, поясни з аргументацією )(уйлаТрампів. 🤣🤣🤣
Господи, це ж треба таке ось тут тримати!!!😞🤓🧐🤕
мабуть зараз СВП - це старший віцепрезидент ?
Ну ти ж хоч собі в очі не сци )))