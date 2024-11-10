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Лисовой о доплате учителям в 1 тысячу гривен: получат все вне зависимости от стажа

Лісовий про тисячу для вчителів

Ежемесячная доплата в 1 тысячу гривен с 1 января 2025 года устанавливается для всех учителей общего среднего образования независимо от стажа работы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что доплата в тысячу гривен для учителей устанавливается "независимо от стажа и места расположения учебного заведения".

"Эта доплата не требует никаких дополнительных действий со стороны учителя. И поэтому это наиболее удобное решение", - добавил Лисовой.

Читайте также: Доплатят по 1000 гривен: Кабмин нашел способ сохранить зарплаты учителей от уменьшения из-за повышения налогов

Это доплата, а не повышение зарплаты

Кроме этого, глава министерства рассказал, что правительство решило прибегнуть именно к доплатам, а не к повышению зарплат учителям из-за ограниченных финансовых ресурсов. По его словам, на доплаты из государственного бюджета будет выделено 12 миллиардов гривен, тогда как повышение зарплат потребует большего финансирования.

"Общая потребность для повышения зарплат учителей и педагогических работников, стоит отметить, что мы говорим не только об учителях, составляет около 300 млрд грн. В бюджете этого года мы нашли 12 млрд грн, поэтому было принято решение ввести доплату к учительской зарплате в объеме 1 тыс. грн в месяц", - рассказал Лисовой.

Он добавил, что доплаты будут действовать до завершения действия режима военного положения, при наличии ресурсов - они будут увеличиваться. Министр также отметил, что зарплаты учителям, так же как и другие социальные расходы, сейчас финансируются за счет доноров.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение, что с начиная с января 2025 года украинским учителям будут доплачивать по 1 тыс. грн, с сентября доплаты вырастут вдвое.

Читайте также: Учителям с 2025 года ежемесячно будут доплачивать по тысяче гривен, - Шмыгаль

Автор: 

деньги (932) учитель (495) Лисовой Оксен (51)


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Топ комментарии
+20
Оце отім вчиталям СЧАСТЯ привалило! Ціла 1000 грю до 4000 долярів США!
Нате вам, вчиталя, канхфетку, "Тузік".
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10.11.2024 20:02
+14
Панове лісовий, з малнької літери, запхайте, будь ласка, кудись поглибше собі цю тисячу... в мене ЗП зі стажем 40 років і званнями і вищою ктегорією на 2 тис. більше, ніж у прибиральниці. Краще за цю тисячу вилучіть свою реХВорму про НУШ і сто оцінок до неї.... без поваги і з глибокию ненавистю до тих, хто вбиває освіту... власне - вже знущається з покійної
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10.11.2024 20:42
+9
Голос виборця за зеленского оцінений в тисячу гривень.
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10.11.2024 20:26
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Правила форума Совет форумчан
Оце отім вчиталям СЧАСТЯ привалило! Ціла 1000 грю до 4000 долярів США!
Нате вам, вчиталя, канхфетку, "Тузік".
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10.11.2024 20:02 Ответить
Деяким треба вирахувати кілька тисяч, а не добавляти(бурчу )
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10.11.2024 20:06 Ответить
без сумніву, особисто знаю колегу-"географа" з дипломом, яка шукала на уроці Польщу у Африці.... діти її спалили, але їх багато
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10.11.2024 21:00 Ответить
Племінника з школи забирають, через класну керівничку. Її з ювенальної комісії приходили заспокоювати. Керівничка чоловіку військовому на батьків учнів жаліється, той батькам телефонує, погрожує. Уже троє дітей з класу пішли через неї. Далеко не найшкідливіших, просто в число улюбленців не попали. Санта-Барбара.
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11.11.2024 11:33 Ответить
Підкуп вчителів?
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10.11.2024 20:06 Ответить
Підкуп дебілів.
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10.11.2024 20:44 Ответить
всё отнять и разделить !

незалежно від стажу, часів навантаження і прочіх "какая разніца".
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10.11.2024 20:51 Ответить
ну, це окрема розмова, хоча ви маєте рацію, звісно... це схоже на подачку бомжеві на опохміл, я таке практикую
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10.11.2024 20:56 Ответить
зауважу - підкуп ДЕБІЛА, ви б чули, що кажуть освітяни про цю тисячу.ю наприклад - я....
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10.11.2024 20:57 Ответить
Я прочитав ваш пост. Гарно написано.
Ну, не всі освітяни дебіли. Є, трохі, і розумні освітяни.
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10.11.2024 21:02 Ответить
Дякую, дехто ще тримається. З останніх зусиль
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10.11.2024 21:23 Ответить
Оренда вчителів
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10.11.2024 21:14 Ответить
Підкуп майбутніх голів та членів виборчих комісій
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10.11.2024 22:01 Ответить
Будуть вибори?
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10.11.2024 20:09 Ответить
не буде,

бо держави в такому вигляді, як раніше або зараз, вже не буде.

В 2019 році були останні в історії вибори Президента України і Верховної Ради України.
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10.11.2024 20:54 Ответить
Знак питання недоречний.
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10.11.2024 20:54 Ответить
Додати до посадового окладу западло. Бо тоді це буде не "подачка убогим" а підвищення зарплати. Подачку захотів директор нарахувати - нарахував. Не захотів - не "надбавив". Отак перед виборами впливають на вчителів щоб ті через дітей впливали на голосування батьків... Ми вже це проходили неодноразово...
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10.11.2024 20:11 Ответить
Це той меністр-дравасєк який виступав проти безкоштовної освіти для українських студентів за кордоном?
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10.11.2024 20:16 Ответить
Голос виборця за зеленского оцінений в тисячу гривень.
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10.11.2024 20:26 Ответить
Зелені комунізм будують
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10.11.2024 20:29 Ответить
дякуйте счетоводуГройсман, він все продумав і підготував начебто знав ген всі події наперед, ну просто Ґігант. 😞😟😤
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10.11.2024 20:31 Ответить
а конкретно до гройсмана шо є в пред'яву ?

гройсман тисячу від Вови придумав і підготував ?
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10.11.2024 20:56 Ответить
ти ж за цю зелень проти порошенка срав в 2018-19 роках, шо аж очі видіть не хотіли.

тобі зараз гройсман винуватий ?

тут всі знають, шо ти з Сєваса. Кому ти тут целку дємонстріруєш ?
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10.11.2024 20:58 Ответить
вчи законодавство від Гройсмана, нумерне створіння.

"Уряд прийняв рішення щодо встановлення з 1 січня 2017 року посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі прожиткового мінімуму (не мінімальної заробітної плати як те було і яка складала на 2017 3200 гривень) для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто 1600 гривень (Постанова від 28.12.2016 № 1037).
==============================================
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10.11.2024 21:12 Ответить
і який курс долара тоді був? може вдвічі менший від сьогодняшнього?
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10.11.2024 21:27 Ответить
до чого тут курс $, коли Закон відмінили Постановою КМ? 🧐👀
капєц повний з вами.
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10.11.2024 21:31 Ответить
який Закон і яку статтю цього Закону відмінили цією Постановою Кабміну ?

Ти грибів перекурив чи зможеш відповісти на питання ?

- Який Закон ?

- який пункт Закону відмінений ?

- якою постановою відмінений саме цей пункт того Закону ?

Севас, ну не сци тут при свідєтєлях твого януковічізму )))
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10.11.2024 22:05 Ответить
у тебе це номер у списку за з/п?
читай більше і не тринди багато, бо звязати два слова тобі до купи, то вже проблема.

Закон України "Про індексацію грошових доходів населення".
йди вздовж паркану аж від )(уйла і до )(уйла, "патріот" репаноРУневідмитий". 🤣🤣🤣
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10.11.2024 22:44 Ответить
забув запитати про Сєваса, просто так для ознайомлення, це кориш ?
і щодо целки, профільно, поясни з аргументацією )(уйлаТрампів. 🤣🤣🤣
Господи, це ж треба таке ось тут тримати!!!😞🤓🧐🤕
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10.11.2024 21:27 Ответить
Ну мабуть я твій нік СВП, який до 2015 року позиціонувався, як СеВастоПоль, вдруг з 2015 року перестав бути таким, як ти його позиціонував, підтримуючи ригів, опзж і зеленського ?

мабуть зараз СВП - це старший віцепрезидент ?

Ну ти ж хоч собі в очі не сци )))
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10.11.2024 22:02 Ответить
От і Лісовий добре вписався в блаЗЄнську "команду"...
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10.11.2024 20:37 Ответить
а був хоч 1 шанс на 1000, шо його туди прєдварітєльно не вписавшимся призначать ? )))
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10.11.2024 21:00 Ответить
Панове лісовий, з малнької літери, запхайте, будь ласка, кудись поглибше собі цю тисячу... в мене ЗП зі стажем 40 років і званнями і вищою ктегорією на 2 тис. більше, ніж у прибиральниці. Краще за цю тисячу вилучіть свою реХВорму про НУШ і сто оцінок до неї.... без поваги і з глибокию ненавистю до тих, хто вбиває освіту... власне - вже знущається з покійної
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10.11.2024 20:42 Ответить
Розцінки на "кінець епохи бідності" впали з 4 тис доларів до 1 тис гривень. Непогано сторгувались.
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10.11.2024 20:57 Ответить
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10.11.2024 20:57 Ответить
Да , это вам не 4000 долларов как ЗЕ обещал. Какое позорное чучело.
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10.11.2024 21:12 Ответить
За цю тищу вчителі повинні будуть під розписку віддати свої голоси на виборах за Зєлєшоблу і зроблять себе ще раз.
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10.11.2024 22:05 Ответить
В наші буремні часи отримають ті, хто доживуть до січня 2025-го року. Такі реалії...
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10.11.2024 22:05 Ответить
Звичайно тисяча гривень більше за 4 тисячі доларів США. Але що можна сказати, вчителі зробили не тільки себе разом, а і всю Україну. Повірили шахраю-мародеру? Чому тоді ви навчите дітей?
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10.11.2024 22:22 Ответить
Кожен рік + тисяча - то можно вже вішати графік коли зарплата буде 4000 У.О. ( щоправда інфляцію не прорахуєш на такий великий термін)
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10.11.2024 22:40 Ответить
А, що суддям, прокурорам, адвокатам, юристам не будуть по 1000 грн. добавляти?
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10.11.2024 22:42 Ответить
Підняли податки що підняло ціни майже на 30%, а деякі товари як яйця до прикладу на 60%, причому частина тих податків, підуть на підняття зарплат топчиновникам і тепер тикають тисячу що навіть не стане на 2 походи в магазин.
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10.11.2024 23:23 Ответить
Вони ще й самі комусь доплатити можуть. Тільки під школами на їх автівки подивитись і на шмотки. Нужденні, юлт. Ще б так дітей ічили.
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11.11.2024 06:09 Ответить
 
 