Лисовой о доплате учителям в 1 тысячу гривен: получат все вне зависимости от стажа

Ежемесячная доплата в 1 тысячу гривен с 1 января 2025 года устанавливается для всех учителей общего среднего образования независимо от стажа работы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал министр образования и науки Оксен Лисовой, информирует Цензор.НЕТ.

Министр отметил, что доплата в тысячу гривен для учителей устанавливается "независимо от стажа и места расположения учебного заведения".

"Эта доплата не требует никаких дополнительных действий со стороны учителя. И поэтому это наиболее удобное решение", - добавил Лисовой.

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Это доплата, а не повышение зарплаты

Кроме этого, глава министерства рассказал, что правительство решило прибегнуть именно к доплатам, а не к повышению зарплат учителям из-за ограниченных финансовых ресурсов. По его словам, на доплаты из государственного бюджета будет выделено 12 миллиардов гривен, тогда как повышение зарплат потребует большего финансирования.

"Общая потребность для повышения зарплат учителей и педагогических работников, стоит отметить, что мы говорим не только об учителях, составляет около 300 млрд грн. В бюджете этого года мы нашли 12 млрд грн, поэтому было принято решение ввести доплату к учительской зарплате в объеме 1 тыс. грн в месяц", - рассказал Лисовой.

Он добавил, что доплаты будут действовать до завершения действия режима военного положения, при наличии ресурсов - они будут увеличиваться. Министр также отметил, что зарплаты учителям, так же как и другие социальные расходы, сейчас финансируются за счет доноров.

Ранее сообщалось, что Кабмин принял решение, что с начиная с января 2025 года украинским учителям будут доплачивать по 1 тыс. грн, с сентября доплаты вырастут вдвое.

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