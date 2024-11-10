Лісовий про доплату вчителям у 1 тисячу гривень: отримають всі незалежно від стажу

Щомісячна доплата в 1 тисячу гривень з 1 січня 2025 року встановлюється для всіх вчителів загальної середньої освіти незалежно від стажу роботи.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що доплата в тисячу гривень для вчителів встановлюється "незалежно від стажу та місця розташування навчального закладу".

"Ця доплата не потребує ніяких додаткових дій з боку вчителя. І тому це найбільш зручне рішення", - додав Лісовий.

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Це доплата, а не підвищення зарплати

Окрім цього, очільник міністерства розповів, що уряд вирішив вдатися саме до доплат, а не до підвищення зарплат вчителям через обмежені фінансові ресурси. За його словами, на доплати із державного бюджету буде виділено 12 мільярдів гривень, тоді як підвищення зарплат потребуватиме більшого фінансування.

"Загальна потреба для підвищення зарплат вчителів і педагогічних працівників, варто зазначити, що ми говоримо не тільки про вчителів, становить близько 300 млрд грн. У бюджеті цього року ми знайшли 12 млрд грн, тому було прийняте рішення запровадити доплату до вчительської зарплати в обсязі 1 тис. грн на місяць", - розповів Лісовий.

Він додав, що доплати діятимуть до завершення дії режиму воєнного стану, за наявності ресурсів - вони збільшуватимуться. Міністр також зауважив, що зарплати вчителям, так само як і інші соціальні видатки, зараз фінансуються за кошти донорів.

Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення, що з починаючи з січня 2025 року українським учителям доплачуватимуть по 1 тис. грн, з вересня доплати виростуть удвічі.

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