Лісовий про доплату вчителям у 1 тисячу гривень: отримають всі незалежно від стажу
Щомісячна доплата в 1 тисячу гривень з 1 січня 2025 року встановлюється для всіх вчителів загальної середньої освіти незалежно від стажу роботи.
Про це в ефірі телемарафону розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.
Міністр зазначив, що доплата в тисячу гривень для вчителів встановлюється "незалежно від стажу та місця розташування навчального закладу".
"Ця доплата не потребує ніяких додаткових дій з боку вчителя. І тому це найбільш зручне рішення", - додав Лісовий.
Це доплата, а не підвищення зарплати
Окрім цього, очільник міністерства розповів, що уряд вирішив вдатися саме до доплат, а не до підвищення зарплат вчителям через обмежені фінансові ресурси. За його словами, на доплати із державного бюджету буде виділено 12 мільярдів гривень, тоді як підвищення зарплат потребуватиме більшого фінансування.
"Загальна потреба для підвищення зарплат вчителів і педагогічних працівників, варто зазначити, що ми говоримо не тільки про вчителів, становить близько 300 млрд грн. У бюджеті цього року ми знайшли 12 млрд грн, тому було прийняте рішення запровадити доплату до вчительської зарплати в обсязі 1 тис. грн на місяць", - розповів Лісовий.
Він додав, що доплати діятимуть до завершення дії режиму воєнного стану, за наявності ресурсів - вони збільшуватимуться. Міністр також зауважив, що зарплати вчителям, так само як і інші соціальні видатки, зараз фінансуються за кошти донорів.
Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення, що з починаючи з січня 2025 року українським учителям доплачуватимуть по 1 тис. грн, з вересня доплати виростуть удвічі.
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Нате вам, вчиталя, канхфетку, "Тузік".
незалежно від стажу, часів навантаження і прочіх "какая разніца".
Ну, не всі освітяни дебіли. Є, трохі, і розумні освітяни.
бо держави в такому вигляді, як раніше або зараз, вже не буде.
В 2019 році були останні в історії вибори Президента України і Верховної Ради України.
гройсман тисячу від Вови придумав і підготував ?
тобі зараз гройсман винуватий ?
тут всі знають, шо ти з Сєваса. Кому ти тут целку дємонстріруєш ?
"Уряд прийняв рішення щодо встановлення з 1 січня 2017 року посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі прожиткового мінімуму (не мінімальної заробітної плати як те було і яка складала на 2017 3200 гривень) для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто 1600 гривень (Постанова від 28.12.2016 № 1037).
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капєц повний з вами.
Ти грибів перекурив чи зможеш відповісти на питання ?
- Який Закон ?
- який пункт Закону відмінений ?
- якою постановою відмінений саме цей пункт того Закону ?
Севас, ну не сци тут при свідєтєлях твого януковічізму )))
читай більше і не тринди багато, бо звязати два слова тобі до купи, то вже проблема.
Закон України "Про індексацію грошових доходів населення".
йди вздовж паркану аж від )(уйла і до )(уйла, "патріот" репаноРУневідмитий". 🤣🤣🤣
і щодо целки, профільно, поясни з аргументацією )(уйлаТрампів. 🤣🤣🤣
Господи, це ж треба таке ось тут тримати!!!😞🤓🧐🤕
мабуть зараз СВП - це старший віцепрезидент ?
Ну ти ж хоч собі в очі не сци )))