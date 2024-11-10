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Лісовий про доплату вчителям у 1 тисячу гривень: отримають всі незалежно від стажу

Лісовий про тисячу для вчителів

Щомісячна доплата в 1 тисячу гривень з 1 січня 2025 року встановлюється для всіх вчителів загальної середньої освіти незалежно від стажу роботи.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр освіти і науки Оксен Лісовий, інформує Цензор.НЕТ.

Міністр зазначив, що доплата в тисячу гривень для вчителів встановлюється "незалежно від стажу та місця розташування навчального закладу".

"Ця доплата не потребує ніяких додаткових дій з боку вчителя. І тому це найбільш зручне рішення", - додав Лісовий.

Читайте також: Доплатять по 1000 гривень: Кабмін знайшов спосіб зберегти зарплати вчителів від зменшення через підвищення податків

Це доплата, а не підвищення зарплати

Окрім цього, очільник міністерства розповів, що уряд вирішив вдатися саме до доплат, а не до підвищення зарплат вчителям через обмежені фінансові ресурси. За його словами, на доплати із державного бюджету буде виділено 12 мільярдів гривень, тоді як підвищення зарплат потребуватиме більшого фінансування.

"Загальна потреба для підвищення зарплат вчителів і педагогічних працівників, варто зазначити, що ми говоримо не тільки про вчителів, становить близько 300 млрд грн. У бюджеті цього року ми знайшли 12 млрд грн, тому було прийняте рішення запровадити доплату до вчительської зарплати в обсязі 1 тис. грн на місяць", - розповів Лісовий.

Він додав, що доплати діятимуть до завершення дії режиму воєнного стану, за наявності ресурсів - вони збільшуватимуться. Міністр також зауважив, що зарплати вчителям, так само як і інші соціальні видатки, зараз фінансуються за кошти донорів.

Раніше повідомлялося, що Кабмін ухвалив рішення, що з починаючи з січня 2025 року українським учителям доплачуватимуть по 1 тис. грн, з вересня доплати виростуть удвічі.

Читайте також: Учителям із 2025 року щомісяця доплачуватимуть по тисячі гривень, – Шмигаль

Автор: 

гроші (962) вчитель (394) Лісовий Оксен (83)


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Топ коментарі
+20
Оце отім вчиталям СЧАСТЯ привалило! Ціла 1000 грю до 4000 долярів США!
Нате вам, вчиталя, канхфетку, "Тузік".
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10.11.2024 20:02
+14
Панове лісовий, з малнької літери, запхайте, будь ласка, кудись поглибше собі цю тисячу... в мене ЗП зі стажем 40 років і званнями і вищою ктегорією на 2 тис. більше, ніж у прибиральниці. Краще за цю тисячу вилучіть свою реХВорму про НУШ і сто оцінок до неї.... без поваги і з глибокию ненавистю до тих, хто вбиває освіту... власне - вже знущається з покійної
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10.11.2024 20:42
+9
Голос виборця за зеленского оцінений в тисячу гривень.
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10.11.2024 20:26
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Оце отім вчиталям СЧАСТЯ привалило! Ціла 1000 грю до 4000 долярів США!
Нате вам, вчиталя, канхфетку, "Тузік".
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10.11.2024 20:02 Відповісти
Деяким треба вирахувати кілька тисяч, а не добавляти(бурчу )
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10.11.2024 20:06 Відповісти
без сумніву, особисто знаю колегу-"географа" з дипломом, яка шукала на уроці Польщу у Африці.... діти її спалили, але їх багато
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10.11.2024 21:00 Відповісти
Племінника з школи забирають, через класну керівничку. Її з ювенальної комісії приходили заспокоювати. Керівничка чоловіку військовому на батьків учнів жаліється, той батькам телефонує, погрожує. Уже троє дітей з класу пішли через неї. Далеко не найшкідливіших, просто в число улюбленців не попали. Санта-Барбара.
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11.11.2024 11:33 Відповісти
Підкуп вчителів?
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10.11.2024 20:06 Відповісти
Підкуп дебілів.
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10.11.2024 20:44 Відповісти
всё отнять и разделить !

незалежно від стажу, часів навантаження і прочіх "какая разніца".
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10.11.2024 20:51 Відповісти
ну, це окрема розмова, хоча ви маєте рацію, звісно... це схоже на подачку бомжеві на опохміл, я таке практикую
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10.11.2024 20:56 Відповісти
зауважу - підкуп ДЕБІЛА, ви б чули, що кажуть освітяни про цю тисячу.ю наприклад - я....
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10.11.2024 20:57 Відповісти
Я прочитав ваш пост. Гарно написано.
Ну, не всі освітяни дебіли. Є, трохі, і розумні освітяни.
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10.11.2024 21:02 Відповісти
Дякую, дехто ще тримається. З останніх зусиль
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10.11.2024 21:23 Відповісти
Оренда вчителів
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10.11.2024 21:14 Відповісти
Підкуп майбутніх голів та членів виборчих комісій
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10.11.2024 22:01 Відповісти
Будуть вибори?
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10.11.2024 20:09 Відповісти
не буде,

бо держави в такому вигляді, як раніше або зараз, вже не буде.

В 2019 році були останні в історії вибори Президента України і Верховної Ради України.
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10.11.2024 20:54 Відповісти
Знак питання недоречний.
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10.11.2024 20:54 Відповісти
Додати до посадового окладу западло. Бо тоді це буде не "подачка убогим" а підвищення зарплати. Подачку захотів директор нарахувати - нарахував. Не захотів - не "надбавив". Отак перед виборами впливають на вчителів щоб ті через дітей впливали на голосування батьків... Ми вже це проходили неодноразово...
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10.11.2024 20:11 Відповісти
Це той меністр-дравасєк який виступав проти безкоштовної освіти для українських студентів за кордоном?
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10.11.2024 20:16 Відповісти
Голос виборця за зеленского оцінений в тисячу гривень.
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10.11.2024 20:26 Відповісти
Зелені комунізм будують
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10.11.2024 20:29 Відповісти
дякуйте счетоводуГройсман, він все продумав і підготував начебто знав ген всі події наперед, ну просто Ґігант. 😞😟😤
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10.11.2024 20:31 Відповісти
а конкретно до гройсмана шо є в пред'яву ?

гройсман тисячу від Вови придумав і підготував ?
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10.11.2024 20:56 Відповісти
ти ж за цю зелень проти порошенка срав в 2018-19 роках, шо аж очі видіть не хотіли.

тобі зараз гройсман винуватий ?

тут всі знають, шо ти з Сєваса. Кому ти тут целку дємонстріруєш ?
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10.11.2024 20:58 Відповісти
вчи законодавство від Гройсмана, нумерне створіння.

"Уряд прийняв рішення щодо встановлення з 1 січня 2017 року посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки у розмірі прожиткового мінімуму (не мінімальної заробітної плати як те було і яка складала на 2017 3200 гривень) для працездатних осіб на 1 січня календарного року, тобто 1600 гривень (Постанова від 28.12.2016 № 1037).
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10.11.2024 21:12 Відповісти
і який курс долара тоді був? може вдвічі менший від сьогодняшнього?
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10.11.2024 21:27 Відповісти
до чого тут курс $, коли Закон відмінили Постановою КМ? 🧐👀
капєц повний з вами.
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10.11.2024 21:31 Відповісти
який Закон і яку статтю цього Закону відмінили цією Постановою Кабміну ?

Ти грибів перекурив чи зможеш відповісти на питання ?

- Який Закон ?

- який пункт Закону відмінений ?

- якою постановою відмінений саме цей пункт того Закону ?

Севас, ну не сци тут при свідєтєлях твого януковічізму )))
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10.11.2024 22:05 Відповісти
у тебе це номер у списку за з/п?
читай більше і не тринди багато, бо звязати два слова тобі до купи, то вже проблема.

Закон України "Про індексацію грошових доходів населення".
йди вздовж паркану аж від )(уйла і до )(уйла, "патріот" репаноРУневідмитий". 🤣🤣🤣
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10.11.2024 22:44 Відповісти
забув запитати про Сєваса, просто так для ознайомлення, це кориш ?
і щодо целки, профільно, поясни з аргументацією )(уйлаТрампів. 🤣🤣🤣
Господи, це ж треба таке ось тут тримати!!!😞🤓🧐🤕
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10.11.2024 21:27 Відповісти
Ну мабуть я твій нік СВП, який до 2015 року позиціонувався, як СеВастоПоль, вдруг з 2015 року перестав бути таким, як ти його позиціонував, підтримуючи ригів, опзж і зеленського ?

мабуть зараз СВП - це старший віцепрезидент ?

Ну ти ж хоч собі в очі не сци )))
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10.11.2024 22:02 Відповісти
От і Лісовий добре вписався в блаЗЄнську "команду"...
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10.11.2024 20:37 Відповісти
а був хоч 1 шанс на 1000, шо його туди прєдварітєльно не вписавшимся призначать ? )))
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10.11.2024 21:00 Відповісти
Панове лісовий, з малнької літери, запхайте, будь ласка, кудись поглибше собі цю тисячу... в мене ЗП зі стажем 40 років і званнями і вищою ктегорією на 2 тис. більше, ніж у прибиральниці. Краще за цю тисячу вилучіть свою реХВорму про НУШ і сто оцінок до неї.... без поваги і з глибокию ненавистю до тих, хто вбиває освіту... власне - вже знущається з покійної
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10.11.2024 20:42 Відповісти
Розцінки на "кінець епохи бідності" впали з 4 тис доларів до 1 тис гривень. Непогано сторгувались.
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10.11.2024 20:57 Відповісти
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10.11.2024 20:57 Відповісти
Да , это вам не 4000 долларов как ЗЕ обещал. Какое позорное чучело.
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10.11.2024 21:12 Відповісти
За цю тищу вчителі повинні будуть під розписку віддати свої голоси на виборах за Зєлєшоблу і зроблять себе ще раз.
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10.11.2024 22:05 Відповісти
В наші буремні часи отримають ті, хто доживуть до січня 2025-го року. Такі реалії...
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10.11.2024 22:05 Відповісти
Звичайно тисяча гривень більше за 4 тисячі доларів США. Але що можна сказати, вчителі зробили не тільки себе разом, а і всю Україну. Повірили шахраю-мародеру? Чому тоді ви навчите дітей?
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10.11.2024 22:22 Відповісти
Кожен рік + тисяча - то можно вже вішати графік коли зарплата буде 4000 У.О. ( щоправда інфляцію не прорахуєш на такий великий термін)
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10.11.2024 22:40 Відповісти
А, що суддям, прокурорам, адвокатам, юристам не будуть по 1000 грн. добавляти?
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10.11.2024 22:42 Відповісти
Підняли податки що підняло ціни майже на 30%, а деякі товари як яйця до прикладу на 60%, причому частина тих податків, підуть на підняття зарплат топчиновникам і тепер тикають тисячу що навіть не стане на 2 походи в магазин.
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10.11.2024 23:23 Відповісти
Вони ще й самі комусь доплатити можуть. Тільки під школами на їх автівки подивитись і на шмотки. Нужденні, юлт. Ще б так дітей ічили.
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11.11.2024 06:09 Відповісти
 
 