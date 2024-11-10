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Россияне более 100 раз обстреливали Сумскую область в течение дня, погиб 1 человек

Росіяни понад 100 разів обстрілювали Сумщину протягом дня

10 ноября россияне совершили 105 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 257 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОГА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Хотинская громада: враг бил из артиллерии (9 взрывов), минометов (6 взрывов) FPV-дроном (6 взрывов), КАБами (3 взрыва), сбросил ВОГ с БпЛА (4 взрыва). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.
  • Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (39 взрывов), осуществили танковый обстрел (1 взрыв), пуски КАБ (9 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлены минометные обстрелы (34 взрыва), сброс ВОГ с БпЛА (5 взрывов), удар FPV-дронами (2 взрыва), обстрел из РСЗО (2 взрыва), артиллерийские обстрелы (35 взрывов).
  • Краснопольская громада: 16 мин сбросил враг на территорию громады. Также произошли сброс ВОГ с БпЛА (17 взрывов), удар FPV-дроном (5 взрывов), артиллерийский обстрел (7 взрывов).

Читайте: Оккупанты обстреляли Свеську громаду на Сумщине, один человек погиб, еще три - ранены

  • Эсманьская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва), минометный обстрел (3 взрыва).
  • Середино-Будская громада: был минометный обстрел (15 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва), удары FPV-дроном (2 взрыва).
  • Николаевская сельская громада: нанесена атака КАБ (6 взрывов).
  • Сумская громада: осуществлен пуск КАБ (1 взрыв). В результате обстрела поврежден частный жилой дом.

Также читайте: Оккупанты ударили КАБами по Сумской громаде

  • Великописаревская громада: 4 мины сбросили россияне на территорию громады. Также был ракетный обстрел (НУРС) (6 взрывов).
  • Зноб-Новгородская громада: был обстрел FPV-дроном (1 взрыв), артиллерийский обстрел (5 взрывов).
  • Свеська громада: враг атаковал территорию громады. В результате обстрела 1 гражданский человек погиб и 1 гражданское лицо получило ранения.
  • Шалыгинская громада: произошли сброс ВОГ с БпЛА (4 взрыва), удар FPV-дроном (3 взрыва).

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обстрел (27043) Сумская область (3094) жертвы (2071)


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10.11.2024 22:01 Ответить
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10.11.2024 23:11 Ответить
 
 