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Росіяни понад 100 разів обстрілювали Сумщину протягом дня, загинула 1 людина

Росіяни понад 100 разів обстрілювали Сумщину протягом дня

10 листопада росіяни здійснили 105 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 257 вибухів. 

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема:

  • Хотінська громада: ворог бив з артилерії (9 вибухів), мінометів (6 вибухів) FPV-дроном (6 вибухів), КАБами (3 вибухи), скинув ВОГ з БпЛА (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
  • Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (39 вибухів), здійснили танковий обстріл (1 вибух), пуски КАБ (9 вибухів).
  • Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (34 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів), удар FPV-дронами (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (2 вибухи), артилерійські обстріли (35 вибухів).
  • Краснопільська громада: 16 мін скинув ворог на територію громади. Також відбулися скидання ВОГ з БпЛА (17 вибухів), удар FPV-дроном (5 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів).

Читайте: Окупанти обстріляли Свеську громаду на Сумщині, одна людина загинула, ще три – поранені

  • Есманьська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (3 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (15 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), удари FPV-дроном (2 вибухи).
  • Миколаївська сільська громада: завдано атаку КАБ (6 вибухів).
  • Сумська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Також читайте: Окупанти вдарили КАБами по Сумській громаді

  • Великописарівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також був ракетний обстріл (НУРС) (6 вибухів).
  • Зноб-Новгородська громада: був обстріл FPV-дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (5 вибухів).
  • Свеська громада: ворог атакував територію громади. Внаслідок обстрілу 1 цивільна людина загинула та 1 цивільна особа отримала поранення.
  • Шалигинська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), удар FPV-дроном (3 вибухи).

Також читайте: Ворог обстріляв Куп’янськ та Колісниківку, дві жінки дістали поранення. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28212) Сумська область (3547) жертви (1777)


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10.11.2024 22:01 Відповісти
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10.11.2024 23:11 Відповісти
 
 