Росіяни понад 100 разів обстрілювали Сумщину протягом дня, загинула 1 людина
10 листопада росіяни здійснили 105 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 257 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Хотінська громада: ворог бив з артилерії (9 вибухів), мінометів (6 вибухів) FPV-дроном (6 вибухів), КАБами (3 вибухи), скинув ВОГ з БпЛА (4 вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (39 вибухів), здійснили танковий обстріл (1 вибух), пуски КАБ (9 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено мінометні обстріли (34 вибухи), скидання ВОГ з БпЛА (5 вибухів), удар FPV-дронами (2 вибухи), обстріл з РСЗВ (2 вибухи), артилерійські обстріли (35 вибухів).
- Краснопільська громада: 16 мін скинув ворог на територію громади. Також відбулися скидання ВОГ з БпЛА (17 вибухів), удар FPV-дроном (5 вибухів), артилерійський обстріл (7 вибухів).
- Есманьська громада: зафіксовано удари FPV-дронами (3 вибухи), мінометний обстріл (3 вибухи).
- Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (15 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи), удари FPV-дроном (2 вибухи).
- Миколаївська сільська громада: завдано атаку КАБ (6 вибухів).
- Сумська громада: здійснено пуск КАБ (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.
- Великописарівська громада: 4 міни скинули росіяни на територію громади. Також був ракетний обстріл (НУРС) (6 вибухів).
- Зноб-Новгородська громада: був обстріл FPV-дроном (1 вибух), артилерійський обстріл (5 вибухів).
- Свеська громада: ворог атакував територію громади. Внаслідок обстрілу 1 цивільна людина загинула та 1 цивільна особа отримала поранення.
- Шалигинська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (4 вибухи), удар FPV-дроном (3 вибухи).
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