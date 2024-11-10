Вражеский удар по Чугуеву в Харьковской области: количество пострадавших возросло до пяти, среди них двое детей

В ночь на 10 ноября российские захватчики атаковали "шахедами" Чугуев Харьковской области. Количество раненых в результате удара возросло до пяти человек.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала было известно о двух раненых - 36-летнем мужчине и 40-летней женщине.

Однако впоследствии в прокуратуре сообщили, что в результате вражеского обстрела Чугуева легкие телесные повреждения и острую реакцию на стресс получили еще трое мирных жителей - 40-летняя женщина, ее дочь 17 лет и сын в возрасте 10 лет.

Всем им оказана медицинская помощь на месте.

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