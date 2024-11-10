Ворожий удар по Чугуєву на Харківщині: кількість постраждалих зросла до п’яти, серед них двоє дітей

У ніч на 10 листопада російські загарбники атакували "шахедами" Чугуїв Харківської області. Кількість поранених внаслідок удару зросла до п'яти осіб.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

Спершу було відомо про двох поранених - 36-річного чоловіка та 40-річну жінку.

Однак згодом у прокуратурі повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу Чугуєва легких тілесних ушкоджень та гострої реакції на стрес зазнали ще троє мирних мешканців - 40-річна жінка, її донька 17 років та син віком 10 років.

Усім їм надано медичну допомогу на місці.

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