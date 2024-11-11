РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11091 посетитель онлайн
Новости
8 864 57

Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 1770 оккупантов. Общие боевые потери РФ с начала войны – около 710 660 человек, 9253 танка, 20 314 артсистем, 18 766 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Знищення росіян на Харківському напрямку

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 710 660 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 710660 (+1770) человек,
  • танков - 9253 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 18766 (+40) ед,
  • артиллерийских систем - 20314 (+34) ед,
  • РСЗО - 1245 (+0) ед,
  • средства ППО - 996 (+0) ед,
  • самолетов - 369 (+0) ед,
  • вертолетов - 329 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18676 (+57),
  • крылатые ракеты - 2636 (+2),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28802 (+119) ед,
  • специальная техника - 3620 (+16).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В октябре армия РФ понесла наибольшие месячные потери с начала полномасштабного вторжения в Украину, - командующий армией Британии Радакин

Інфографіка

армия РФ (19079) Генштаб ВС (6202) ликвидация (3492) уничтожение (6837)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+16
скрипіти зубами і крошити касапню. Або в ЗСУ або для ЗСУ. Іншого не дано.
показать весь комментарий
11.11.2024 07:46
+16
Схоже в рашиського виродка зовсім дах поїхав, він жене на убій своє бидло заради своїх хворих імперських у'явлень, ну і добре здихайте виродки заради міжнародного злочинця терориста путіна. Слава ЗСУ з новим рекордом.
показать весь комментарий
11.11.2024 07:50
+13
показать весь комментарий
11.11.2024 08:39
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
навіщо ви цитуєте російські помийки?
показать весь комментарий
11.11.2024 10:39 Ответить
/Двойник был проинструктирован и подготовлен к разговору/

Ти справді у це віриш? )
показать весь комментарий
11.11.2024 10:42 Ответить
ти справді перестав писати дурні простирадла?
показать весь комментарий
11.11.2024 11:48 Ответить
зелений ватан, де твої висери ? )) навіщо ти з ватних ТГ каналів тут сереш простирадлами?? ))
показать весь комментарий
11.11.2024 11:56 Ответить
Епічний підрив,дурко,контужене на фінських фронтах
показать весь комментарий
11.11.2024 12:00 Ответить
А що тобі в цьому здається неймовірним?
показать весь комментарий
11.11.2024 11:53 Ответить
та байка про васіліча на телефоні з Трампом. інструктуй, не інструктуй.. з Трампом такий інструктаж не канає. Трамп сам не знає про що буде говорити через хвилину, тобто він настільки непередбачуваний і імпульсивний, що там ніякі інструктажі васіліча не спрацюють...
показать весь комментарий
11.11.2024 12:22 Ответить
Обговорювали кацапську агресію,не збір ананасів в Африці.тема була відома, не намагайся видаватися дурнішим ніж є
показать весь комментарий
11.11.2024 12:28 Ответить
ти тут так ставиш смайлик завзято... а перед тим як його поставити, ти не задумувався який у тебе рівень IQ? проходив такий тест? бо щоб писати на когось, що хтось дурніший, то самому потрібно бути розумнішим. то який у тебе рівень IQ? може ти дарма смієшся? )
показать весь комментарий
11.11.2024 12:33 Ответить
Я ж не можу прямо зараз перевірити твій рівень айкью.тому мій смайлик-це твоя оцінка від мене
показать весь комментарий
11.11.2024 13:02 Ответить
ну так це питання до об'єктивності оцінки. наскільки твій IQ є високим, щоб давати оцінку комусь? ти для себе спочатку тест пройди, щоб знати свій рівень розумового розвитку. недарма ж говорять в народі "раденьке, що дурненьке". тож перед тим як сміятися, пройди тест спочатку. якщо ти його не проходив раніше. а якщо проходив ти той тест раніше, то напиши тут його результат.
показать весь комментарий
11.11.2024 13:14 Ответить
Не пиши дурниць а я не буду тобі ставити смайлик дурня.генерал СВР для тебе особисто написав "Трамп спитав хто зараз вирішує справи на сосії?......а ти почав писати дурниці що двійника неможливо підготувати ...так і у трампа теж немає впевненості що це фуйло справжнє про що генерал СВР і написав.але тобі ж важливо тільки з впертістю барана сперечатися зі мною.читай текст повністю та аналізуй,не дякуй.
показать весь комментарий
11.11.2024 13:44 Ответить
і все ж таки, який у тебе рівень IQ? ) Трамп спитав... хм. а точно він таке спитав? ) дуже великі сумніви, що саме таке питав Трамп... а тепер про інсайди... тут хєнєрал так вихваляється, що все знає раніше за всіх. хм. і ось тепер питання для твого IQ: якщо це дійсно так, то чому хєнєрал не повідомив інсайдерську інформацію про той дзвінок раніше, ніж про це вчора написали західні .змі???? розмова ця була 07.11. західні змі написали про той дзвінок тільки 10.11. хєнєрал міг спокійно видати свій "інсайд" 08.11. чи 09.11. тобто раніше, ніж це зробили західні змі. ан ніт, він про це написав тільки постфактум, тобто вже після того як про це написали західні змі. а якби вони про це не написали, то хєнєрал тоді взагалі міг промовчати... і тут логічне пояснення - ніякий він не "опозиціонер-інсайдер". він просто "інсайдер" від того політбюро, тобто зливає те, що дають йому злити, або те, про що вже повідомили інші змі, а він тут потім вже вийшов теж в ефір зі своїми "уточненями".
показать весь комментарий
11.11.2024 15:06 Ответить
скрипіти зубами і крошити касапню. Або в ЗСУ або для ЗСУ. Іншого не дано.
показать весь комментарий
11.11.2024 07:46 Ответить
Схоже в рашиського виродка зовсім дах поїхав, він жене на убій своє бидло заради своїх хворих імперських у'явлень, ну і добре здихайте виродки заради міжнародного злочинця терориста путіна. Слава ЗСУ з новим рекордом.
показать весь комментарий
11.11.2024 07:50 Ответить
Вони завжди підарами були.
показать весь комментарий
11.11.2024 07:53 Ответить
3,14дерами і нацистами-імперцями !!! зараз при владі на паРаші нащадки червоножих комуно-нацмстів, окупантів України, нащадки тих хто привів до влади в Німетчині вуйка Адіка і разом з ним ділив Польшу, Європу і світ, розпочавши 2Світову війну !!!
показать весь комментарий
11.11.2024 08:21 Ответить
... нащадки тих, кто навчив фашисто-нацистiв вiд Алоiзовича морити людей у концтаборах.
показать весь комментарий
11.11.2024 08:49 Ответить
ну так !!! саме червоножпий комуно-кацапо-нацист йоська джугнашвілі допоміг Адіку побудувати його Вермахт, Люфтвафе, СС, Гестапо і тд.тп. !!! у вуйка Адіка була 43 концтабори, у йоськи в системі "гулаг" більше ніж 140 !!!
показать весь комментарий
11.11.2024 08:58 Ответить
Ніхто нікуди нікого не жене.за ті гроші що у мирному житті вони ніколи не побачать ,кацапи з радістю мобілізуються та йдуть у штурми..багато з них у перший та останній раз
показать весь комментарий
11.11.2024 08:34 Ответить
Хлопці, валіть кацапню!!!

Ми донимо..щоб лехше було валити п@дарів
показать весь комментарий
11.11.2024 07:52 Ответить
не дивно . ноги і голови кацапні кругом валяються
показать весь комментарий
11.11.2024 07:53 Ответить
Парадокс в тому, що чим більше темпами ЗСУ вбивають рашистів, тим більше темпами вони просуваються на фронті.
Хоча мало би бути навпаки.
показать весь комментарий
11.11.2024 07:56 Ответить
Почему парадокс? При активном наступлении потери больше
показать весь комментарий
11.11.2024 07:59 Ответить
Зваротня логіка, чим більше тиснуть, тим більше втрати.
показать весь комментарий
11.11.2024 08:17 Ответить
Коли статистика буде??? Чому зникають люди з Цензора? Карабас, Єнот, Коте з підручником..
показать весь комментарий
11.11.2024 12:17 Ответить
Мабудь перманенти..в мене з 2014 дофіга аків забанено..при чому без дебільняцьких цифірь..
показать весь комментарий
11.11.2024 17:09 Ответить
В полях, не маю доступу до ПК, да і зв'язок перманентний. Сподіваюсь повноцінно буде після нового року ) Слава Україні )
показать весь комментарий
12.11.2024 08:50 Ответить
Нехайм у вас поля будуть лехкими! А у лемвнгів останніми.
показать весь комментарий
12.11.2024 11:35 Ответить
Минув 3918 день москальсько-української війни.
показать весь комментарий
11.11.2024 08:15 Ответить
війни яка триває останні 800 років ...
показать весь комментарий
11.11.2024 08:22 Ответить
Пане, всi 1800 рокiв, з часiв киiвських антiв, та пiдступних бастарнiв, котрi потiм приймали участь в етногенезi вятичiв(кацапiв).
показать весь комментарий
11.11.2024 08:45 Ответить
Шановний Oq Oqq, дуже сподіваюсь, що у Вас все в порядку! Бо вже кілька днів не бачу Ваших сводок та інфографіки...
показать весь комментарий
11.11.2024 09:04 Ответить
Де стата?
показать весь комментарий
11.11.2024 23:26 Ответить
І без танків лізуть!.. "добровольці" кляті...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
11.11.2024 08:31 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2024 08:39 Ответить
Вігідно, туди чоловік, звідки труна в пакеті з Пʼятірочки та грощі за тушку. Шукай наступного, ще є час
показать весь комментарий
11.11.2024 08:44 Ответить
В добрый час, глядишь , выйдем на 2 000х200 хароших цапорылых.
показать весь комментарий
11.11.2024 08:50 Ответить
показать весь комментарий
11.11.2024 09:03 Ответить
З такими темпами утилізації оркам невдовзі буде кирдик. Більше року вони не потянуть, тому ніяких компромісів з ворогом.
показать весь комментарий
11.11.2024 09:29 Ответить
Всі запахи перебиває сморід мокшанських онуч від твоїх припущень.
показать весь комментарий
11.11.2024 16:24 Ответить
Лемминги не удивляют - гойдарасы, сэр! А вот ББМы и машинки... ЗИЛ восстановили???
показать весь комментарий
11.11.2024 11:50 Ответить
 
 