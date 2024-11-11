Новый рекорд ВСУ: за сутки ликвидировано 1770 оккупантов. Общие боевые потери РФ с начала войны – около 710 660 человек, 9253 танка, 20 314 артсистем, 18 766 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 710 660 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.24 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 710660 (+1770) человек,
- танков - 9253 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 18766 (+40) ед,
- артиллерийских систем - 20314 (+34) ед,
- РСЗО - 1245 (+0) ед,
- средства ППО - 996 (+0) ед,
- самолетов - 369 (+0) ед,
- вертолетов - 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 18676 (+57),
- крылатые ракеты - 2636 (+2),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 28802 (+119) ед,
- специальная техника - 3620 (+16).
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Ти справді у це віриш? )
Ми донимо..щоб лехше було валити п@дарів
Хоча мало би бути навпаки.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!