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Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 1770 окупантів. Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 710 660 осіб, 9253 танки, 20 314 артсистем, 18 766 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення росіян на Харківському напрямку

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 710 660 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.11.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 710660 (+1770) осіб,
  • танків ‒ 9253 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18766 (+40) од,
  • артилерійських систем – 20314 (+34) од,
  • РСЗВ – 1245 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
  • крилаті ракети ‒ 2636 (+2),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3620 (+16).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За тиждень втрати ворога становлять 9800 окупантів та 1447 одиниць озброєння та військової техніки

Інфографіка

Автор: 

армія рф (17196) Генштаб ЗС (6488) ліквідація (3855) знищення (7138)


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Топ коментарі
+16
скрипіти зубами і крошити касапню. Або в ЗСУ або для ЗСУ. Іншого не дано.
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11.11.2024 07:46
+16
Схоже в рашиського виродка зовсім дах поїхав, він жене на убій своє бидло заради своїх хворих імперських у'явлень, ну і добре здихайте виродки заради міжнародного злочинця терориста путіна. Слава ЗСУ з новим рекордом.
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11.11.2024 07:50
+13
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11.11.2024 08:39
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навіщо ви цитуєте російські помийки?
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11.11.2024 10:39 Відповісти
/Двойник был проинструктирован и подготовлен к разговору/

Ти справді у це віриш? )
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11.11.2024 10:42 Відповісти
ти справді перестав писати дурні простирадла?
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11.11.2024 11:48 Відповісти
зелений ватан, де твої висери ? )) навіщо ти з ватних ТГ каналів тут сереш простирадлами?? ))
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11.11.2024 11:56 Відповісти
Епічний підрив,дурко,контужене на фінських фронтах
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11.11.2024 12:00 Відповісти
А що тобі в цьому здається неймовірним?
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11.11.2024 11:53 Відповісти
та байка про васіліча на телефоні з Трампом. інструктуй, не інструктуй.. з Трампом такий інструктаж не канає. Трамп сам не знає про що буде говорити через хвилину, тобто він настільки непередбачуваний і імпульсивний, що там ніякі інструктажі васіліча не спрацюють...
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11.11.2024 12:22 Відповісти
Обговорювали кацапську агресію,не збір ананасів в Африці.тема була відома, не намагайся видаватися дурнішим ніж є
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11.11.2024 12:28 Відповісти
ти тут так ставиш смайлик завзято... а перед тим як його поставити, ти не задумувався який у тебе рівень IQ? проходив такий тест? бо щоб писати на когось, що хтось дурніший, то самому потрібно бути розумнішим. то який у тебе рівень IQ? може ти дарма смієшся? )
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11.11.2024 12:33 Відповісти
Я ж не можу прямо зараз перевірити твій рівень айкью.тому мій смайлик-це твоя оцінка від мене
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11.11.2024 13:02 Відповісти
ну так це питання до об'єктивності оцінки. наскільки твій IQ є високим, щоб давати оцінку комусь? ти для себе спочатку тест пройди, щоб знати свій рівень розумового розвитку. недарма ж говорять в народі "раденьке, що дурненьке". тож перед тим як сміятися, пройди тест спочатку. якщо ти його не проходив раніше. а якщо проходив ти той тест раніше, то напиши тут його результат.
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11.11.2024 13:14 Відповісти
Не пиши дурниць а я не буду тобі ставити смайлик дурня.генерал СВР для тебе особисто написав "Трамп спитав хто зараз вирішує справи на сосії?......а ти почав писати дурниці що двійника неможливо підготувати ...так і у трампа теж немає впевненості що це фуйло справжнє про що генерал СВР і написав.але тобі ж важливо тільки з впертістю барана сперечатися зі мною.читай текст повністю та аналізуй,не дякуй.
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11.11.2024 13:44 Відповісти
і все ж таки, який у тебе рівень IQ? ) Трамп спитав... хм. а точно він таке спитав? ) дуже великі сумніви, що саме таке питав Трамп... а тепер про інсайди... тут хєнєрал так вихваляється, що все знає раніше за всіх. хм. і ось тепер питання для твого IQ: якщо це дійсно так, то чому хєнєрал не повідомив інсайдерську інформацію про той дзвінок раніше, ніж про це вчора написали західні .змі???? розмова ця була 07.11. західні змі написали про той дзвінок тільки 10.11. хєнєрал міг спокійно видати свій "інсайд" 08.11. чи 09.11. тобто раніше, ніж це зробили західні змі. ан ніт, він про це написав тільки постфактум, тобто вже після того як про це написали західні змі. а якби вони про це не написали, то хєнєрал тоді взагалі міг промовчати... і тут логічне пояснення - ніякий він не "опозиціонер-інсайдер". він просто "інсайдер" від того політбюро, тобто зливає те, що дають йому злити, або те, про що вже повідомили інші змі, а він тут потім вже вийшов теж в ефір зі своїми "уточненями".
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11.11.2024 15:06 Відповісти
скрипіти зубами і крошити касапню. Або в ЗСУ або для ЗСУ. Іншого не дано.
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11.11.2024 07:46 Відповісти
Схоже в рашиського виродка зовсім дах поїхав, він жене на убій своє бидло заради своїх хворих імперських у'явлень, ну і добре здихайте виродки заради міжнародного злочинця терориста путіна. Слава ЗСУ з новим рекордом.
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11.11.2024 07:50 Відповісти
Вони завжди підарами були.
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11.11.2024 07:53 Відповісти
3,14дерами і нацистами-імперцями !!! зараз при владі на паРаші нащадки червоножих комуно-нацмстів, окупантів України, нащадки тих хто привів до влади в Німетчині вуйка Адіка і разом з ним ділив Польшу, Європу і світ, розпочавши 2Світову війну !!!
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11.11.2024 08:21 Відповісти
... нащадки тих, кто навчив фашисто-нацистiв вiд Алоiзовича морити людей у концтаборах.
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11.11.2024 08:49 Відповісти
ну так !!! саме червоножпий комуно-кацапо-нацист йоська джугнашвілі допоміг Адіку побудувати його Вермахт, Люфтвафе, СС, Гестапо і тд.тп. !!! у вуйка Адіка була 43 концтабори, у йоськи в системі "гулаг" більше ніж 140 !!!
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11.11.2024 08:58 Відповісти
Ніхто нікуди нікого не жене.за ті гроші що у мирному житті вони ніколи не побачать ,кацапи з радістю мобілізуються та йдуть у штурми..багато з них у перший та останній раз
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11.11.2024 08:34 Відповісти
Хлопці, валіть кацапню!!!

Ми донимо..щоб лехше було валити п@дарів
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11.11.2024 07:52 Відповісти
не дивно . ноги і голови кацапні кругом валяються
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11.11.2024 07:53 Відповісти
Парадокс в тому, що чим більше темпами ЗСУ вбивають рашистів, тим більше темпами вони просуваються на фронті.
Хоча мало би бути навпаки.
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11.11.2024 07:56 Відповісти
Почему парадокс? При активном наступлении потери больше
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11.11.2024 07:59 Відповісти
Зваротня логіка, чим більше тиснуть, тим більше втрати.
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11.11.2024 08:17 Відповісти
Коли статистика буде??? Чому зникають люди з Цензора? Карабас, Єнот, Коте з підручником..
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11.11.2024 12:17 Відповісти
Мабудь перманенти..в мене з 2014 дофіга аків забанено..при чому без дебільняцьких цифірь..
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11.11.2024 17:09 Відповісти
В полях, не маю доступу до ПК, да і зв'язок перманентний. Сподіваюсь повноцінно буде після нового року ) Слава Україні )
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12.11.2024 08:50 Відповісти
Нехайм у вас поля будуть лехкими! А у лемвнгів останніми.
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12.11.2024 11:35 Відповісти
Минув 3918 день москальсько-української війни.
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11.11.2024 08:15 Відповісти
війни яка триває останні 800 років ...
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11.11.2024 08:22 Відповісти
Пане, всi 1800 рокiв, з часiв киiвських антiв, та пiдступних бастарнiв, котрi потiм приймали участь в етногенезi вятичiв(кацапiв).
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11.11.2024 08:45 Відповісти
Шановний Oq Oqq, дуже сподіваюсь, що у Вас все в порядку! Бо вже кілька днів не бачу Ваших сводок та інфографіки...
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11.11.2024 09:04 Відповісти
Де стата?
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11.11.2024 23:26 Відповісти
І без танків лізуть!.. "добровольці" кляті...
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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11.11.2024 08:31 Відповісти
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11.11.2024 08:39 Відповісти
Вігідно, туди чоловік, звідки труна в пакеті з Пʼятірочки та грощі за тушку. Шукай наступного, ще є час
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11.11.2024 08:44 Відповісти
В добрый час, глядишь , выйдем на 2 000х200 хароших цапорылых.
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11.11.2024 08:50 Відповісти
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11.11.2024 09:03 Відповісти
З такими темпами утилізації оркам невдовзі буде кирдик. Більше року вони не потянуть, тому ніяких компромісів з ворогом.
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11.11.2024 09:29 Відповісти
Всі запахи перебиває сморід мокшанських онуч від твоїх припущень.
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11.11.2024 16:24 Відповісти
Лемминги не удивляют - гойдарасы, сэр! А вот ББМы и машинки... ЗИЛ восстановили???
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11.11.2024 11:50 Відповісти
 
 