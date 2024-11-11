Новий рекорд ЗСУ: за добу ліквідовано 1770 окупантів. Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 710 660 осіб, 9253 танки, 20 314 артсистем, 18 766 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 710 660 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 11.11.24 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 710660 (+1770) осіб,
- танків ‒ 9253 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18766 (+40) од,
- артилерійських систем – 20314 (+34) од,
- РСЗВ – 1245 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 996 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18676 (+57),
- крилаті ракети ‒ 2636 (+2),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28802 (+119) од,
- спеціальна техніка ‒ 3620 (+16).
Топ коментарі
+16 Любо Неожиданнов
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+16 володимир омельянов
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+13 частный сектор
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Ти справді у це віриш? )
Ми донимо..щоб лехше було валити п@дарів
Хоча мало би бути навпаки.
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!