Ночная атака "Шахедов" на Киев: обнаружены и обезврежены до десятка беспилотников

В ночь на понедельник, 11 ноября 2024 года вражеские ударные дроны пытались атаковать Киев.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник КГВА Сергей Попко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в течение ночи в Киеве четыре с половиной часа продолжалась воздушная тревога, связанная с атакой ударных БПЛА вооруженных сил РФ. Силами обороны было обнаружено и обезврежено различными способами до десятка беспилотников (точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные Силы). В столице не зафиксировано разрушений, за медицинской помощью в результате атаки БпЛА никто не обращался.

Также Попко напоминает, что около трех часов ночи враг поднял в воздух около десятка самолетов стратегической авиации Ту-95МС. Впоследствии взлетели и носители ракет "Кинжал" МиГ-31К.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ночная атака на Киев: дважды объявляли тревогу, уничтожено около 15 вражеских беспилотников

"Именно с этими угрозами была связана утренняя воздушная тревога. К счастью, пуски ракет стратегической авиации не подтвердились", - резюмирует он.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в России был зафиксирован взлет бомбардировщиков Ту-95 и МиГ-31К. Воздушную тревогу объявляли по всей Украине,