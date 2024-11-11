Нічна атака "Шахедів" на Київ: виявлено і знешкоджено до десятка безпілотників

У ніч на понеділок, 11 листопада 2024 року ворожі ударні дрони намагалися атакувати Київ.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словамми, упродовж ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога, пов’язана із атакою ударних БпЛА збройних сил РФ. Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами до десятка безпілотників (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили). В столиці не зафіксовано руйнувань, за медичною допомогою внаслідок атаки БпЛА ніхто не звертався.

Також Попко нагадує, що біля третьої години ночі ворог підняв в повітря біля десятка літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Згодом злетіли і носії ракет "Кинджал" Міг-31К.

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"Саме із цими загрозами була пов’язана ранкова повітряна тривога. На щастя, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися", - резюмує він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Росії було зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95 та МіГ-31К. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні,