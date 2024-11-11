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Нічна атака "Шахедів" на Київ: виявлено і знешкоджено до десятка безпілотників

Шахед над Києвом

У ніч на понеділок, 11 листопада 2024 року ворожі ударні дрони намагалися атакувати Київ

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник КМВА Сергій Попко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словамми, упродовж ночі в Києві чотири з половиною години тривала повітряна тривога, пов’язана із атакою ударних БпЛА збройних сил РФ. Силами оборони було виявлено і знешкоджено різними способами до десятка безпілотників (точну кількість та тип дронів оприлюднять Повітряні Сили). В столиці не зафіксовано руйнувань, за медичною допомогою внаслідок атаки БпЛА ніхто не звертався. 

Також Попко нагадує, що біля третьої години ночі ворог підняв в повітря біля десятка літаків стратегічної авіації Ту-95МС. Згодом злетіли і носії ракет "Кинджал" Міг-31К.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нічна атака на Київ: двічі оголошували тривогу, знищено близько 15 ворожих безпілотників

"Саме із цими загрозами була пов’язана ранкова повітряна тривога. На щастя, пуски ракет стратегічної авіації не підтвердилися", - резюмує він.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Росії було зафіксовано зліт бомбардувальників Ту-95 та МіГ-31К. Повітряну тривогу оголошували по всій Україні,

Автор: 

Повітряні атаки на Київ (736) Шахед (939)


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Схоже, що Ту-95мс піднімали ,як перевірку літаків і екіпажів перед майбутнім нападом ,після 2-місячного простою.
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11.11.2024 10:31 Відповісти
 
 