Оккупанты ударили по частному сектору Краматорска: ранена женщина, повреждены многие дома

Ночью 11 ноября 2024 года войска РФ ударили по Краматорску Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под вражеским ударом находился частный сектор.

"К сожалению, не обошлось без пострадавших. Из-под завалов жилого дома спасена женщина 60 лет. Сейчас ей оказывается медицинская помощь в одной из больниц города.

По предварительной информации 2 частных дома разрушены полностью, а еще 28 - повреждены", - говорится в сообщении.

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Также, как отмечается, часть пострадавшего поселка - без света.

Все необходимые службы привлечены к ликвидации последствий.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в результате вражеских ударов по Краматорску повреждены промышленные объекты.