Россияне обстреляли почтовое отделение Алексеево-Дружковки на Донетчине: погибли 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
24 октября 2024 года, около 16:30, российская армия обстреляла поселок Алексеево-Дружковка Краматорского района.
Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
Войска РФ ударили по почтовому отделению. В результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.
Еще один мужчина 37 лет доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Ему оказывается квалифицированная помощь.
Как отмечают в прокуратуре, тип использованного ВС РФ оружия и окончательное количество пострадавших устанавливаются.
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володимир омельянов
показать весь комментарий24.10.2024 21:22 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Banda 77
показать весь комментарий24.10.2024 22:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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