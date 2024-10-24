Россияне обстреляли почтовое отделение Алексеево-Дружковки на Донетчине: погибли 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

24 октября 2024 года, около 16:30, российская армия обстреляла поселок Алексеево-Дружковка Краматорского района.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Войска РФ ударили по почтовому отделению. В результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Еще один мужчина 37 лет доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Ему оказывается квалифицированная помощь.

Как отмечают в прокуратуре, тип использованного ВС РФ оружия и окончательное количество пострадавших устанавливаются.

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