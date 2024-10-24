РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7193 посетителя онлайн
Новости Фото
1 797 2

Россияне обстреляли почтовое отделение Алексеево-Дружковки на Донетчине: погибли 2 человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

24 октября 2024 года, около 16:30, российская армия обстреляла поселок Алексеево-Дружковка Краматорского района.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

Войска РФ ударили по почтовому отделению. В результате вражеской атаки 19-летний работник и гражданин 21 года получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Еще один мужчина 37 лет доставлен в медицинское учреждение с минно-взрывной травмой. Ему оказывается квалифицированная помощь.

Как отмечают в прокуратуре, тип использованного ВС РФ оружия и окончательное количество пострадавших устанавливаются.

Читайте также: В Покровске разрушены 80% критической инфраструктуры, - ГВА

Наслідки російського удару по поштовому відділенню в Олексієво-Дружківці

На місці обстрілу в Олексієво-Дружківці спалахнула пожежа
Автівки знищені російським обстрілом

Автор: 

Краматорськ (2307) обстрел (27913) жертвы (2097) Донецкая область (10009)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось так геноцид рашиської орди проти мирного населення не припиняєтся ні на день ,загинули молоді люди за що?
показать весь комментарий
24.10.2024 21:22 Ответить
А що там в Суджі? Зеленський кацапів вже нагодував за наші податки підвищеними нещодавно?!
показать весь комментарий
24.10.2024 22:58 Ответить
 
 