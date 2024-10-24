Росіяни обстріляли поштове відділення в Олексієво-Дружківці на Донеччині: загинуло 2 людини. ФОТОрепортаж
24 жовтня 2024 року, близько 16:30, російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району.
Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.
Війська РФ вдарили по поштовому відділенні. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.
Ще одного чоловіка 37 років доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Йому надається кваліфікована допомога.
Як зазначають в прокуратурі, тип використаної ЗС РФ зброї та остаточна кількість постраждалих встановлюються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
володимир омельянов
показати весь коментар24.10.2024 21:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Banda 77
показати весь коментар24.10.2024 22:58 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль