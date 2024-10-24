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Росіяни обстріляли поштове відділення в Олексієво-Дружківці на Донеччині: загинуло 2 людини. ФОТОрепортаж

24 жовтня 2024 року, близько 16:30, російська армія обстріляла селище Олексієво-Дружківка Краматорського району. 

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

Війська РФ вдарили по поштовому відділенні. Внаслідок ворожої атаки 19-річний працівник та громадянин 21 року отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям.

Ще одного чоловіка 37 років доставлено до медичного закладу з мінно-вибуховою травмою. Йому надається кваліфікована допомога.

Як зазначають в прокуратурі, тип використаної ЗС РФ зброї та остаточна кількість постраждалих встановлюються.

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Наслідки російського удару по поштовому відділенню в Олексієво-Дружківці

На місці обстрілу в Олексієво-Дружківці спалахнула пожежа
Автівки знищені російським обстрілом

Автор: 

Краматорськ (691) обстріл (29293) жертви (1819) Донецька область (8834)


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Ось так геноцид рашиської орди проти мирного населення не припиняєтся ні на день ,загинули молоді люди за що?
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24.10.2024 21:22 Відповісти
А що там в Суджі? Зеленський кацапів вже нагодував за наші податки підвищеними нещодавно?!
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24.10.2024 22:58 Відповісти
 
 