Окупанти вдарили по приватному сектору Краматорська: поранено жінку, пошкоджено багато будинків
Вночі 11 листопада 2024 року війська РФ вдарили по Краматорську Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, під ворожим ударом перебував приватний сектор.
"На жаль, не обійшлось без постраждалих. З-під завалів житлового будинку врятовано жінку 60 років. Наразі їй надається медична допомога в одній з лікарень міста.
За попередньою інформацією 2 приватних будинки зруйновано повністю, а ще 28 - пошкоджено", - йдеться у повідомленні.
Також, як зазначається,частина селища, що постраждало - без світла.
Усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок ворожих ударів по Краматорську пошкоджено промислові об’єкти.
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