Окупанти вдарили по приватному сектору Краматорська: поранено жінку, пошкоджено багато будинків

Вночі 11 листопада 2024 року війська РФ вдарили по Краматорську Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер міста Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ворожим ударом перебував приватний сектор.

"На жаль, не обійшлось без постраждалих. З-під завалів житлового будинку врятовано жінку 60 років. Наразі їй надається медична допомога в одній з лікарень міста.

За попередньою інформацією 2 приватних будинки зруйновано повністю, а ще 28 - пошкоджено", - йдеться у повідомленні.

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Також, як зазначається,частина селища, що постраждало - без світла.

Усі необхідні служби залучені до ліквідації наслідків.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що внаслідок ворожих ударів по Краматорську пошкоджено промислові об’єкти.