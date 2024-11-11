Экстренные отключения отменены в ряде регионов, - ДТЭК
Днем 11 ноября 2024 года энергетики отменили экстренные отключения света в ряде регионов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
"Экстренные отключения света отменены. Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская области: по указанию "Укрэнерго" постепенно возвращаем свет. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграм-канале", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, экстренные отключения также отменены в Черкасской и Николаевской областях.
"Черкасская область. Аварийные отключения электроэнергии, которые были внедрены из-за угрозы ракетных обстрелов, отменены с 13:05", - отметил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.
"В 13:07 разрешено запитать всех потребителей, отключенных по ГАВ", - информирует председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ряде областей Украины ввели графики аварийных отключений света.
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Це працює так само, як і тренування?
А чого ж 2,5 років такого не було?