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Экстренные отключения отменены в ряде регионов, - ДТЭК

Скасовано екстрені відключення

Днем 11 ноября 2024 года энергетики отменили экстренные отключения света в ряде регионов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.

"Экстренные отключения света отменены. Киев, Киевская, Днепропетровская, Донецкая и Одесская области: по указанию "Укрэнерго" постепенно возвращаем свет. В случае изменений будем оперативно вас информировать на нашем телеграм-канале", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, экстренные отключения также отменены в Черкасской и Николаевской областях.

Также читайте: В некоторых областях ввели аварийные отключения света

"Черкасская область. Аварийные отключения электроэнергии, которые были внедрены из-за угрозы ракетных обстрелов, отменены с 13:05", - отметил председатель Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"В 13:07 разрешено запитать всех потребителей, отключенных по ГАВ", - информирует председатель Николаевской ОГА Виталий Ким.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в ряде областей Украины ввели графики аварийных отключений света.

Автор: 

ДТЭК (520) отключение света (422)


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Топ комментарии
+3
Гешефт зроблено?
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11.11.2024 13:32
+2
Експорт енергії в якусь країну ЄС, на пару годин, на нову машину комусь не хватіло?
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11.11.2024 13:34
+2
"Саечка за испуг!"
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11.11.2024 13:34
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Гешефт зроблено?
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11.11.2024 13:32 Ответить
Експорт енергії в якусь країну ЄС, на пару годин, на нову машину комусь не хватіло?
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11.11.2024 13:34 Ответить
На пару годин то не на машину доклати, то новий дом в центріі лондона придбати.
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11.11.2024 14:04 Ответить
"Саечка за испуг!"
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11.11.2024 13:34 Ответить
Писали що це превентівний захід щоб уникнути великих пошкоджень електрообладнання. Була загроза масованого рактно-дроногвого удару.
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11.11.2024 13:40 Ответить
Цікавлюсь: як аварійні відключення електроенергії, що були впроваджені через ЗАГРОЗИ ракетних обстрілів, можуть зберегти енерго-генеруюче обладнання або сприяти підвищенню живучості нашої енергосистеми?
Це працює так само, як і тренування?
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11.11.2024 14:28 Ответить
Молния ударила, а телевизор и холодильник работают.
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11.11.2024 14:44 Ответить
Блискавка? Влучання ракет чи "шахедів" в об'єкти енергосистеми тотожні ураженню їх блискавкою? Ракети-шахеди несуть в собі ох.єнний електричний заряд?
А чого ж 2,5 років такого не було?
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11.11.2024 14:54 Ответить
Фазные провода замыкаются. Вы видели, когда нибудь до СИПов, как аист с гнезда на провода срал? А там всего 380
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11.11.2024 15:24 Ответить
Тобто тепер, за новими правилами, за кожної повітряної тривоги будуть відключати електрику по всій країні? Бо -- "Фазные провода замыкаются", а куди воно вцілить ніхто не знає. Чи знають?

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11.11.2024 16:21 Ответить
А кто из Укроэнегро и Центрэнерго неделю назад тельняшку на груди доказывая что в сегодня отключений не будет? За базар отвечаем?
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11.11.2024 15:22 Ответить
 
 