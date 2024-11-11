Екстрені відключення скасовано у низці регіонів, - ДТЕК
Вдень 11 листопада 2024 року енергетики скасували екстрені відключення світла у низці регіонів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
"Екстрені відключення світла скасовано. Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька та Одеські областях: за вказівкою "Укренерго" поступово повертаємо світло. В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, екстрені відключення також скасовані на Черкащині та Миколаївщині.
"Черкаська область. Аварійні відключення електроенергії, що були впроваджені через загрози ракетних обстрілів, скасовані з 13:05", - зауважив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"В 13:07 дозволено заживити всіх споживачів, відключених по ГАВ", - інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у нізці областей України ввели графіки аварійних відключень світла.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це працює так само, як і тренування?
А чого ж 2,5 років такого не було?