УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8801 відвідувач онлайн
Новини
1 664 12

Екстрені відключення скасовано у низці регіонів, - ДТЕК

Скасовано екстрені відключення

Вдень 11 листопада 2024 року енергетики скасували екстрені відключення світла у низці регіонів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

"Екстрені відключення світла скасовано. Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька та Одеські областях: за вказівкою "Укренерго" поступово повертаємо світло. В разі змін будемо оперативно вас інформувати на нашому телеграм-каналі", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА, екстрені відключення також скасовані на Черкащині та Миколаївщині.

Також читайте: У деяких областях ввели аварійні відключення світла

"Черкаська область. Аварійні відключення електроенергії, що були впроваджені через загрози ракетних обстрілів, скасовані з 13:05", - зауважив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"В 13:07 дозволено заживити всіх споживачів, відключених по ГАВ", - інформує голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у нізці областей України ввели графіки аварійних відключень світла.

Автор: 

ДТЕК (1981) відключення світла (1085)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+3
Гешефт зроблено?
показати весь коментар
11.11.2024 13:32
+2
Експорт енергії в якусь країну ЄС, на пару годин, на нову машину комусь не хватіло?
показати весь коментар
11.11.2024 13:34
+2
"Саечка за испуг!"
показати весь коментар
11.11.2024 13:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гешефт зроблено?
показати весь коментар
11.11.2024 13:32 Відповісти
Експорт енергії в якусь країну ЄС, на пару годин, на нову машину комусь не хватіло?
показати весь коментар
11.11.2024 13:34 Відповісти
На пару годин то не на машину доклати, то новий дом в центріі лондона придбати.
показати весь коментар
11.11.2024 14:04 Відповісти
"Саечка за испуг!"
показати весь коментар
11.11.2024 13:34 Відповісти
Писали що це превентівний захід щоб уникнути великих пошкоджень електрообладнання. Була загроза масованого рактно-дроногвого удару.
показати весь коментар
11.11.2024 13:40 Відповісти
Цікавлюсь: як аварійні відключення електроенергії, що були впроваджені через ЗАГРОЗИ ракетних обстрілів, можуть зберегти енерго-генеруюче обладнання або сприяти підвищенню живучості нашої енергосистеми?
Це працює так само, як і тренування?
показати весь коментар
11.11.2024 14:28 Відповісти
Молния ударила, а телевизор и холодильник работают.
показати весь коментар
11.11.2024 14:44 Відповісти
Блискавка? Влучання ракет чи "шахедів" в об'єкти енергосистеми тотожні ураженню їх блискавкою? Ракети-шахеди несуть в собі ох.єнний електричний заряд?
А чого ж 2,5 років такого не було?
показати весь коментар
11.11.2024 14:54 Відповісти
Фазные провода замыкаются. Вы видели, когда нибудь до СИПов, как аист с гнезда на провода срал? А там всего 380
показати весь коментар
11.11.2024 15:24 Відповісти
Тобто тепер, за новими правилами, за кожної повітряної тривоги будуть відключати електрику по всій країні? Бо -- "Фазные провода замыкаются", а куди воно вцілить ніхто не знає. Чи знають?

показати весь коментар
11.11.2024 16:21 Відповісти
А кто из Укроэнегро и Центрэнерго неделю назад тельняшку на груди доказывая что в сегодня отключений не будет? За базар отвечаем?
показати весь коментар
11.11.2024 15:22 Відповісти
 
 