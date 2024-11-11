Россияне пытаются поддерживать интенсивность ведения боевых действий в Курской области на очень высоком уровне, - ОТГ "Северск"

Российские захватчики интенсивно атакуют позиции Сил обороны в Курской области, интервалы между штурмами составляют 10-15 минут

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ОТГ "Северск" полковник Вадим Мисник.

"Тактика у них здесь не меняется: они не оставляют попыток сначала штурмовать техникой, а потом когда мы выбиваем технику, то мелкими группами пехоты продолжать штурмовые действия", сказал он.

Несмотря на колоссальные потери, враг не снижает интенсивности штурмов.

"Мы фиксируем, что бывает 10-15 минут интервал между тем, как штурмовые группы выдвигаются. Но мы их тут же уничтожаем", - заверил спикер.

Напомним, накануне издание The New York Times сообщило, что Россия в ближайшие дни может пойти в большое наступление на позиции наших воинов в Курской области. Уже накоплено 50 тысяч военных, в том числе и из КНДР.

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