Сырский работал в частях и подразделениях, воюющих на Курщине: Важность этого оперрайона нельзя недооценивать. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях и подразделениях, которые участвуют в боевых действиях на Курском направлении.

Об этом Сырский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены.







"Если бы не стойкость наших воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте.

Сейчас они, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска и продвинуться вглубь территории, которую мы держим под контролем", - отмечает главнокомандующий.

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Также он акцентирует внимание, что наша задача на этом направлении - сдерживать и уничтожать врага на его земле.

"Поэтому, моя работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов.

Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", - резюмирует Сырский.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия подготовила 50 тысяч военных, в том числе и из КНДР, для наступления в Курской области.