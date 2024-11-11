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Сырский работал в частях и подразделениях, воюющих на Курщине: Важность этого оперрайона нельзя недооценивать. ФОТО

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях и подразделениях, которые участвуют в боевых действиях на Курском направлении.

Об этом Сырский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены.

Сирський на Курщині
Сирський на Курщині
Сирський на Курщині

"Если бы не стойкость наших воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте.

Сейчас они, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска и продвинуться вглубь территории, которую мы держим под контролем", - отмечает главнокомандующий.

Также читайте: Сырский о Курской операции: враг уже потерял там более 20 тыс. человек и 1101 единицу техники

Также он акцентирует внимание, что наша задача на этом направлении - сдерживать и уничтожать врага на его земле.

"Поэтому, моя работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов.

Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", - резюмирует Сырский.

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия подготовила 50 тысяч военных, в том числе и из КНДР, для наступления в Курской области.

Александр Сырский (567) Курск (1077)


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Топ комментарии
+20
А Донбас - шо - похерив?
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11.11.2024 08:41
+18
Піар зеленого дибіла
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11.11.2024 09:30
+16
ОП піар не на Донбасі вже робить.

Забудьте "фортецю Бахмут". Не було ніоли ніякого Бахмута.
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11.11.2024 08:44
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А Донбас - шо - похерив?
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11.11.2024 08:41 Ответить
ОП піар не на Донбасі вже робить.

Забудьте "фортецю Бахмут". Не було ніоли ніякого Бахмута.
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11.11.2024 08:44 Ответить
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11.11.2024 09:12 Ответить
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11.11.2024 09:24 Ответить
На Донбасі кацапи взяли Макарівку,поблизу Великої Новосілки.
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11.11.2024 08:57 Ответить
Я звісно, не медійник і може тому не розумію яким чином не можна показати внятну вигоду і сформовану ідею користі захоплення курщини?
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11.11.2024 08:48 Ответить
Суджанщини.
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11.11.2024 12:05 Ответить
Та хоть сирщини. З вовочкою керманичем її просто так віддадуть, а знаючи його геній ще доплачувать доведеться.
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11.11.2024 12:20 Ответить
Із тих відео оглядачів, кор-ів, експертів, що мені попадались у етері - більшість позитивно оцінюють факт Курської операції. І я теж.
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11.11.2024 12:43 Ответить
Срать у вуха вміють всі, але де позитивні результати ми бачимо окрім як в піздєжі патякаючих голів? Без явних здобутків і з поправкою на пропаганду, все виглядає як пройоб. Я раніше теж думав, що курщину на переговорах використають, але все йде потроху вові під хвіст.
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11.11.2024 13:04 Ответить
маєте рацію, але чи йде вові під хвіст, чи розіграно як оманський спектакль із запланованими актами та завісою, ось корінь питань... Плюс "сирщини"- це роздовбування кацапами ерефії та мокання в багнюку победобесія, а якою ціною? Доживемо-побачимо, якщо доживемо.
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11.11.2024 13:58 Ответить
Військове керівництво робить таблиці "втрати і здобутки". Якщо втрат ворога більше, вже позитив.
З Курської області всерівно колись доведеться виходити. Поки що, як є.
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11.11.2024 14:00 Ответить
А ти приїдь на Сумщину і скажи це - тобі бошку відкрутять про "позитивно" та "потужно"!
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11.11.2024 18:35 Ответить
Угу, а до цього на Сумщині війни не було ?
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11.11.2024 19:20 Ответить
Є різниця і при чому дуже суттєва "до" і "після"! В новинах правди ніхто не озвучить до кінця війни! Я на Сумщині і тому знаю все в деталях і навіть більше (і що буде далі!), але звісно ж тут писати нічого не буду! Як кажуть - чекайте офіційних (і перекручених) новин!
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11.11.2024 22:28 Ответить
Усих з центральних областей переселити на Сумщину ? Що Ви намагаєтесь показати ?
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12.11.2024 19:02 Ответить
Це від вашої необізнаності.
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12.11.2024 19:25 Ответить
То поясніть люДям.
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13.11.2024 12:22 Ответить
Я не тільки людям, я і Вам можу пояснити, але Вам вже задавали питання з відки Ви, в мене те ж саме питання.
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14.11.2024 14:25 Ответить
ПАЦАНИ З БАМБАСУ

🗡️Ситуація зараз така: підари йшли немалою кількістю в атаку, приблизно 70-80 свиней тільки на один населений пункт. Артилерія та дрони роблять своє діло.
Наші резерви пішли в атаку в районі Дарʼїно-Ніколаєво Дарʼїно, є певні успіхи.
Мінометникам дякую за влучність, не дають змоги оркам вилазити із нір.
Командири розвід та штурмових груп відмовляються вести своїх орчат на убій.
Корейці не були задіяні. Візуально не було ні одного 200-300. Але все ще не переду.
Загалом приблизно дохлих кацапів за 2 доби гарної роботи, не менше 200шт.
Дронщики намагаються встановити +- точну кількість.
Наші фпв підрозділи розносять в хлам позиції ворога. Ініціатива наша.

🇺🇦Бамбас | підписатись (https://t.me/+FwZZMpHwc2JkMGVh)🇺🇦)
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11.11.2024 08:49 Ответить
Але наші війська які зелені відправили на курщину боронили Донбас. Але хрінпіду потрібен піар.
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11.11.2024 08:51 Ответить
Курщина,то велика авантюра.
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11.11.2024 09:04 Ответить
увертюра *****
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11.11.2024 10:05 Ответить
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11.11.2024 09:04 Ответить
Нам курщина нужніша ніж Донетчина.
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11.11.2024 09:21 Ответить
Це військова операція. І продовження "гібридної" війни.
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11.11.2024 12:46 Ответить
Безумовно, але ціною власних територій. І одразу питання, ти де живеш?
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11.11.2024 13:25 Ответить
хех ... у 2014 р. анексували Крим і відгризли частину Луганської і Донецької областей.

І що ?

А території у Курській обл. допоможе на щось обміняти. А може і ні. Дивись п.1.
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11.11.2024 14:05 Ответить
Обміну не буде, а втрачене прийдеться відвойовувати. Як відвоюємо своє, території на курщіні віддамо самі, інакше будуть проблеми з ЄС. І знову питання, ти де живеш?
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11.11.2024 14:58 Ответить
А три місяці тому не треба було втрачене відвойовувати ? У 2002 і 2023 роках були 2 спроби котратакувати (після Київської і Харківської областей). Результат ? Відвоювали ?
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11.11.2024 19:26 Ответить
Я вибачаюся, а що було в 2002 році? І в загалі, я не обговорюю минуле, це недоречно. І ЗНОВУ ПИТАННЯ: ТИ ДЕ ЖИВЕШ?
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12.11.2024 08:12 Ответить
Описка - 2022 р.

Бажано не спекулювати своїми втратами. Країна велика, є місця де і Герані не пролітали.

Усих переселити на схід під обстріли ??
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12.11.2024 19:00 Ответить
В мене дуже просте питання: ЗВІДКИ ТИ? ДЕ ЖИВЕШ? Невже так важко відповісти?
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12.11.2024 19:22 Ответить
Піар зеленого дибіла
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11.11.2024 09:30 Ответить
Який нах "піар"?

Навмисне розпорошення і ослаблення ВСУ, ослаблення важливих дільниць фронту, замороження найбільш боєздатних частин, нищення ослаблених але досвідчених ... і т.д.

піар піар...
**** - мудрий нарід
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11.11.2024 09:40 Ответить
"Дільниці фронту" певний організаційний поділ фронту, наприклад, на секції або частини, за які відповідають окремі військові підрозділи чи командні структури.
"Ділянки фронту" для позначення певних просторових відрізків фронту.
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11.11.2024 10:18 Ответить
нема такого терміну "дільниця фронту", баран. Ділянка - є. Дільниця - нема.
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23.12.2024 17:01 Ответить
додік, перечитуй те що написано поки до тоєї тупої довбешки не дійде.
баклан тупорилий
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23.12.2024 17:43 Ответить
ще раз, баклан педальний - Н Е М А такого терміну "Дільниця фронту"
це висер твого мікроцефального мозку і не більше. Якщо я не правий давай посилання на джерело де ти це побачив.
Ост тобі роз'яснення навіть щодо цього терміну написали, читай, кретиноїд - може хоч трохи порозумнішаєш
https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F

"Як військовий термін існує словосполучення ділянка фронту - місце дій якогось військового з'єднання, наприклад: «На інших ділянках фронту від Донецького басейну і до Дніпра бої відбувались з перемінним успіхом». (О. Гончар.)"
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24.12.2024 15:13 Ответить
Із тих відео оглядачів, кор-ів, експертів, що мені попадались у етері - більшість позитивно оцінюють факт Курської операції. І я теж.
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11.11.2024 12:47 Ответить
На Сирського льють багато бруду, але він звільнив Харківщину. Це дуже велика заслуга. Він воює добре, просто як нема чим бити ворога, то може то не до нього питання? Щось про Крупу затихло чи затихне і всі мовчатимуть. Легше всього військових винними робити.
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11.11.2024 10:20 Ответить
Угу , а ще він Київщину , так каже зешобла , так , все він . Тільки якого біса , цей "геніальний " генерал зараз все просирає , після звільнення Залужного і 16 генералів --Забродського, Мойсюка , Шапталу , Наєва, Бокія,....
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11.11.2024 12:02 Ответить
Наразі вважають невдалими дві спроби наших контратак з-за недостатньої військ. допомоги.
Обидві, здається, проходили за команд. Залужного.

Тому, це не їх вина на 100 %.
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11.11.2024 12:52 Ответить
Операция ВСУ в Курской области нанесла сильнейший репутационный удар по московитской армии, по московитской власти, по моральному состоянию всего Мордора:

на третьем году войны вместо "Киев за 3 дня" война была перенесена на территорию агрессора, операция сковала в Курской области 50 тысяч орковских войск.

Это что, незначительный "пустячок" ?
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11.11.2024 13:09 Ответить
Це українська пропаганда. Якщо заради цього піар-ефекту втрачають Донбас, залишки озброєння і особовий склад, то це схоже на держзраду.
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11.11.2024 23:54 Ответить
Раджу всім послухати інтерв'ю Арти Гріна Любарському. Ось де треш!!!
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11.11.2024 10:22 Ответить
Бо це правда. А правда завжди кардинально відмінна від пропаганди
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11.11.2024 23:56 Ответить
На Донбас уже плюнули? Бо ОПа здає своєму начальству найбільші в Європі поклади літію? Сланцевий газ вже кацапи забрали. Титан ОПа оптом продала за безцінь азербайджанцям з тісними контактами з Кацапією. Скоро Україна стараннями Зельоних буде гола боса, бо все віддадуть Пуйлу.
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11.11.2024 12:04 Ответить
Дивіться на мапи меншого масштабу.
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11.11.2024 12:54 Ответить
Сирський працював у частинах і підрозділах, які воюють на Курщині: Джерело: Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, Джерело:



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11.11.2024 12:14 Ответить
Н-да ... ******* війна. Це наші військові тягають стільки моніторів. І ще й на Курщину ?
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11.11.2024 13:04 Ответить
"Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті. (((саме тому,що добре підготовлені українські підрозділи і західна війскова техніка відправлені в Курську область ,десятки тисяч рашистських ударних частин .щодня,окуповують все більше і більше українських територій , і для витіснення українських добре підготовлених підрозділів з Курщини,куйло оредував в корейського "пєльменя" 50 тисяч голів ,втрата котрих ,нікого особливо не буде засмучувати,а при потребі куйло орендує ще і ще ,
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11.11.2024 14:54 Ответить
Росіянин пришвидшив зливання рашистам Донецької області, згідно білорусько-турецьких домовленостей!
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11.11.2024 18:15 Ответить
Пока во главе государства будет Зелька с его ОП-й, ничего хорошего не светится. Пусть вернут Залужнего. Ермака на нары!
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12.11.2024 01:14 Ответить
 
 