Сырский работал в частях и подразделениях, воюющих на Курщине: Важность этого оперрайона нельзя недооценивать. ФОТО
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский работал в частях и подразделениях, которые участвуют в боевых действиях на Курском направлении.
Об этом Сырский сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, важность этого оперативного района нельзя недооценивать, учитывая количество войск противника, которые там сосредоточены.
"Если бы не стойкость наших воинов, то эти десятки тысяч врагов из лучших российских ударных частей штурмовали бы наши позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте.
Сейчас они, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска и продвинуться вглубь территории, которую мы держим под контролем", - отмечает главнокомандующий.
Также он акцентирует внимание, что наша задача на этом направлении - сдерживать и уничтожать врага на его земле.
"Поэтому, моя работа была посвящена оказанию помощи командирам в организации боевых действий, повышению эффективности огневого поражения противника и решению вопросов всестороннего обеспечения и подготовки резервов.
Благодарен нашим воинам за стойкость и храбрость в борьбе с российским агрессором", - резюмирует Сырский.
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия подготовила 50 тысяч военных, в том числе и из КНДР, для наступления в Курской области.
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Забудьте "фортецю Бахмут". Не було ніоли ніякого Бахмута.
З Курської області всерівно колись доведеться виходити. Поки що, як є.
🗡️Ситуація зараз така: підари йшли немалою кількістю в атаку, приблизно 70-80 свиней тільки на один населений пункт. Артилерія та дрони роблять своє діло.
Наші резерви пішли в атаку в районі Дарʼїно-Ніколаєво Дарʼїно, є певні успіхи.
Мінометникам дякую за влучність, не дають змоги оркам вилазити із нір.
Командири розвід та штурмових груп відмовляються вести своїх орчат на убій.
Корейці не були задіяні. Візуально не було ні одного 200-300. Але все ще не переду.
Загалом приблизно дохлих кацапів за 2 доби гарної роботи, не менше 200шт.
Дронщики намагаються встановити +- точну кількість.
Наші фпв підрозділи розносять в хлам позиції ворога. Ініціатива наша.
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І що ?
А території у Курській обл. допоможе на щось обміняти. А може і ні. Дивись п.1.
Бажано не спекулювати своїми втратами. Країна велика, є місця де і Герані не пролітали.
Усих переселити на схід під обстріли ??
Навмисне розпорошення і ослаблення ВСУ, ослаблення важливих дільниць фронту, замороження найбільш боєздатних частин, нищення ослаблених але досвідчених ... і т.д.
піар піар...
**** - мудрий нарід
"Ділянки фронту" для позначення певних просторових відрізків фронту.
баклан тупорилий
це висер твого мікроцефального мозку і не більше. Якщо я не правий давай посилання на джерело де ти це побачив.
Ост тобі роз'яснення навіть щодо цього терміну написали, читай, кретиноїд - може хоч трохи порозумнішаєш
https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
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"Як військовий термін існує словосполучення ділянка фронту - місце дій якогось військового з'єднання, наприклад: «На інших ділянках фронту від Донецького басейну і до Дніпра бої відбувались з перемінним успіхом». (О. Гончар.)"
Обидві, здається, проходили за команд. Залужного.
Тому, це не їх вина на 100 %.
на третьем году войны вместо "Киев за 3 дня" война была перенесена на территорию агрессора, операция сковала в Курской области 50 тысяч орковских войск.
Это что, незначительный "пустячок" ?