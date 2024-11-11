Сирський працював у частинах і підрозділах, які воюють на Курщині: Важливість цього оперрайону не можна недооцінювати. ФОТО

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку.

Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені.







"Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті.

Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем", - зауважує головнокомандувач.

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Також він акцентує увагу, що наша задача на цьому напрямку - стримувати та знищувати ворога на його землі.

"Тому, моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів.

Вдячний нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором", - резюмує Сирський.

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія підготувала 50 тисяч військових, зокрема й з КНДР, для наступу у Курській області.