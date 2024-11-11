Сирський працював у частинах і підрозділах, які воюють на Курщині: Важливість цього оперрайону не можна недооцінювати. ФОТО
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в бойових діях на Курському напрямку.
Про це Сирський повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, важливість цього оперативного району не можна недооцінювати з огляду на кількість військ противника, які там зосереджені.
"Якби не стійкість наших воїнів, то ці десятки тисяч ворогів з найкращих російських ударних частин штурмували би наші позиції на Покровському, Курахівському або Торецькому напрямках, що суттєво погіршило б ситуацію на фронті.
Зараз вони, виконуючи наказ свого військового керівництва, намагаються витіснити наші війська та просунутись вглиб території, яку ми тримаємо під контролем", - зауважує головнокомандувач.
Також він акцентує увагу, що наша задача на цьому напрямку - стримувати та знищувати ворога на його землі.
"Тому, моя робота була присвячена наданню допомоги командирам в організації бойових дій, підвищенню ефективності вогневого ураження противника та вирішенню питань всебічного забезпечення і підготовки резервів.
Вдячний нашим воїнам за стійкість та хоробрість у боротьбі з російським агресором", - резюмує Сирський.
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія підготувала 50 тисяч військових, зокрема й з КНДР, для наступу у Курській області.
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Забудьте "фортецю Бахмут". Не було ніоли ніякого Бахмута.
З Курської області всерівно колись доведеться виходити. Поки що, як є.
🗡️Ситуація зараз така: підари йшли немалою кількістю в атаку, приблизно 70-80 свиней тільки на один населений пункт. Артилерія та дрони роблять своє діло.
Наші резерви пішли в атаку в районі Дарʼїно-Ніколаєво Дарʼїно, є певні успіхи.
Мінометникам дякую за влучність, не дають змоги оркам вилазити із нір.
Командири розвід та штурмових груп відмовляються вести своїх орчат на убій.
Корейці не були задіяні. Візуально не було ні одного 200-300. Але все ще не переду.
Загалом приблизно дохлих кацапів за 2 доби гарної роботи, не менше 200шт.
Дронщики намагаються встановити +- точну кількість.
Наші фпв підрозділи розносять в хлам позиції ворога. Ініціатива наша.
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І що ?
А території у Курській обл. допоможе на щось обміняти. А може і ні. Дивись п.1.
Бажано не спекулювати своїми втратами. Країна велика, є місця де і Герані не пролітали.
Усих переселити на схід під обстріли ??
Навмисне розпорошення і ослаблення ВСУ, ослаблення важливих дільниць фронту, замороження найбільш боєздатних частин, нищення ослаблених але досвідчених ... і т.д.
піар піар...
**** - мудрий нарід
"Ділянки фронту" для позначення певних просторових відрізків фронту.
баклан тупорилий
це висер твого мікроцефального мозку і не більше. Якщо я не правий давай посилання на джерело де ти це побачив.
Ост тобі роз'яснення навіть щодо цього терміну написали, читай, кретиноїд - може хоч трохи порозумнішаєш
https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/
%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
"Як військовий термін існує словосполучення ділянка фронту - місце дій якогось військового з'єднання, наприклад: «На інших ділянках фронту від Донецького басейну і до Дніпра бої відбувались з перемінним успіхом». (О. Гончар.)"
Обидві, здається, проходили за команд. Залужного.
Тому, це не їх вина на 100 %.
на третьем году войны вместо "Киев за 3 дня" война была перенесена на территорию агрессора, операция сковала в Курской области 50 тысяч орковских войск.
Это что, незначительный "пустячок" ?