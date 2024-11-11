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Новини Війна
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Росіяни намагаються підтримувати інтенсивність ведення бойових дій у Курській області на надзвичайно високому рівні, - ОТУ "Сіверськ"

Курськ

Російські загарбники інтенсивно атакують позиції Сил оборони у Курській області, інтервали між штурмами становлять 10-15 хвилин

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Сіверськ" полковник Вадим Мисник.

"Тактика у них тут не змінюється: вони не полишають спроб спочатку штурмувати технікою, а потім коли ми вибиваємо техніку, то дрібними групами піхоти продовжувати штурмові дії",  сказав він.

Попри колосальні втрати, ворог не знижує інтенсивності штурмів.

"Ми фіксуємо, що буває 10-15 хвилин інтервал між тим, як штурмові групи висуваються. Але ми їх тут же нищимо", - запевнив речник.

Нагадаємо,  напередодні видання The New York Times повідомило, що Росія найближчими днями може піти у великий наступ на позиції наших воїнів у Курській області. Вже накопичено 50 тисяч військових, зокрема і з КНДР.

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Автор: 

бойові дії (3689) Курськ (1085)


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11.11.2024 13:37 Відповісти
 
 