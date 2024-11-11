Росіяни намагаються підтримувати інтенсивність ведення бойових дій у Курській області на надзвичайно високому рівні, - ОТУ "Сіверськ"
Російські загарбники інтенсивно атакують позиції Сил оборони у Курській області, інтервали між штурмами становлять 10-15 хвилин
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив речник ОТУ "Сіверськ" полковник Вадим Мисник.
"Тактика у них тут не змінюється: вони не полишають спроб спочатку штурмувати технікою, а потім коли ми вибиваємо техніку, то дрібними групами піхоти продовжувати штурмові дії", сказав він.
Попри колосальні втрати, ворог не знижує інтенсивності штурмів.
"Ми фіксуємо, що буває 10-15 хвилин інтервал між тим, як штурмові групи висуваються. Але ми їх тут же нищимо", - запевнив речник.
Нагадаємо, напередодні видання The New York Times повідомило, що Росія найближчими днями може піти у великий наступ на позиції наших воїнів у Курській області. Вже накопичено 50 тисяч військових, зокрема і з КНДР.
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