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Новости Война
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Решение отправлять военных ЕС в Украину с каким-либо мандатом не принимали, - Стано

У ЄС прокоментували можливість відправлення військових до України

В Евросоюзе не принимали решение отправить военных в Украину с каким-либо мандатом.

Об этом заявил представитель ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Журналисты попросили его прокомментировать предложение применить европейские войска на линии разделения между силами Украины и российскими захватчиками в случае замораживания конфликта по линии соприкосновения.

По его словам, в ЕС не меняли своей позиции относительно предоставления Украине помощи в ее самообороне. Однако, комментируя вопрос присутствия войск стран-членов блока непосредственно в зоне конфликта, он отметил, что ЕС не принимал никаких решений о направлении военных в Украину с каким-либо мандатом.

Также читайте: Попытка Путина получить от БРИКС поддержку войны против Украины провалилась, - спикер ЕС Стано

Автор: 

Евросоюз (17067) Стано Петер (92)


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По-людськи можете сказати ? Мез мандатів ?
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11.11.2024 14:14 Ответить
І не ухвалять. Європідори не до війни.
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11.11.2024 18:40 Ответить
 
 