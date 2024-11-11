Решение отправлять военных ЕС в Украину с каким-либо мандатом не принимали, - Стано

В Евросоюзе не принимали решение отправить военных в Украину с каким-либо мандатом.

Об этом заявил представитель ЕС Петер Стано, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Журналисты попросили его прокомментировать предложение применить европейские войска на линии разделения между силами Украины и российскими захватчиками в случае замораживания конфликта по линии соприкосновения.

По его словам, в ЕС не меняли своей позиции относительно предоставления Украине помощи в ее самообороне. Однако, комментируя вопрос присутствия войск стран-членов блока непосредственно в зоне конфликта, он отметил, что ЕС не принимал никаких решений о направлении военных в Украину с каким-либо мандатом.

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