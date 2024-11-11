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Новини Війна
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Рішення відправляти військових ЄС до України із будь-яким мандатом не ухвалювали, - Стано

У ЄС прокоментували можливість відправлення військових до України

У Євросоюзі не ухвалювали рішення відправити військових в Україну із будь-яким мандатом.

Про це заявив речник ЄС Петер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Журналісти попросили його прокоментувати пропозицію застосувати європейські війська на лінії розділення між силами України і російськими загарбниками у випадку заморожування конфлікту по лінії зіткнення.

За його словами, у ЄС не змінювали своєї позиції щодо надання Україні допомоги у її самообороні. Проте, коментуючи питання присутності військ країн-членів блоку безпосередньо у зоні конфлікту, він зазначив, що ЄС не приймав жодних рішень щодо надсилання військових в Україну за будь-яким мандатом.

Також читайте: Спроба Путіна отримати від БРІКС підтримку війни проти України провалилася, - речник ЄС Стано

Автор: 

Євросоюз (13313) Стано Петер (110)


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По-людськи можете сказати ? Мез мандатів ?
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11.11.2024 14:14 Відповісти
І не ухвалять. Європідори не до війни.
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11.11.2024 18:40 Відповісти
 
 