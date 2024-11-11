Главы МИД и министры обороны ЕС обсудят помощь Украине на следующей неделе

Усиление помощи Украине станет ключевой темой во время встреч министров иностранных дел и министров обороны стран ЕС на следующей неделе.

Об этом заявил представитель ЕС Питер Стано, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Страны-члены ЕС имеют постоянные обмены и консультации между собой, на двустороннем или многостороннем уровне, или в формате ЕС. Это происходит регулярно в рамках Европейского совета. Одна из недавних таких возможностей для европейских лидеров была в Будапеште. Еще одна возможность - это ежемесячная встреча министров иностранных дел. Поэтому я не буду вдаваться в детали, что именно было распространено между странами-членами или между институтами. Могу лишь подтвердить, что Украина остается в топе повестки дня следующего Совета министров ЕС по иностранным делам, который состоится через неделю, в понедельник, в Брюсселе. После этого - в формате министров обороны, во вторник", - проинформировал Стано.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, не изменилась ли позиция ЕС в отношении Формулы мира и Плана победы президента Зеленского, спикер отметил, что ЕС продолжает поддерживать мирные усилия Украины в достижении справедливого мира и одновременно - законное право Украины на самооборону.

"Позиция ЕС относительно мира и победы Украины в этой правомерной борьбе за выживание и в ее праве на оборону очень четкая: Украина должна выиграть эту борьбу. Любая договоренность, которая будет достигнута, должна основываться на справедливом мире, учитывая тот факт, что Украина является жертвой преступной агрессии. Другими словами, ничего об Украине без Украины", - подчеркнул представитель ЕС.

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