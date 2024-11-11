Глави МЗС та міністри оборони ЄС обговорять допомогу Україні наступного тижня

Посилення допомоги Україн стане ключовою темою під час зустрічей міністрів закордонних справ та міністрів оборони країн ЄС наступного тижня.

Про це заявив речник ЄС Пітер Стано, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Країни-члени ЄС мають постійні обміни та консультації між собою, на двосторонньому або багатосторонньому рівні, або у форматі ЄС. Це відбувається регулярно в рамках Європейської ради. Одна із нещодавніх таких можливостей для європейських лідерів була в Будапешті. Ще одна можливість – це щомісячна зустріч міністрів закордонних справ. Тож я не буду вдаватися в деталі, що саме було поширено між країнами-членами або між інституціями. Можу лише підтвердити, що Україна залишається в топі порядку денного наступної Ради міністрів ЄС із закордонних справ, яка відбудеться за тиждень, у понеділок, у Брюсселі. Після цього - у форматі міністрів оборони, у вівторок", - поінформував Стано.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, чи не змінилася позиція ЄС у ставленні до Формули миру і Плану перемоги президента Зеленського, речник зазначив, що ЄС продовжує підтримувати мирні зусилля України у досягненні справедливого миру і водночас - законне право України на самооборону.

"Позиція ЄС щодо миру та щодо перемоги України у цій правомірній боротьбі за виживання та у її праві на оборону є дуже чіткою: Україна має виграти цю боротьбу. Будь-яка домовленість, що буде досягнута, має ґрунтуватися на справедливому мирі, враховуючи той факт, що Україна є жертвою злочинної агресії. Іншими словами, нічого про Україну без України", - наголосив речник ЄС.

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