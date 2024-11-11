Продолжается бой в районе Селидово. На Кураховском направлении ситуация сложная, - Генштаб
С начала суток, 11 ноября 2024 года, на фронте произошло 125 боевых столкновений. Наши защитники останавливают врага, держат рубежи и разрушают планы россиян.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Удары по территории Украины
Как отмечается, в течение суток противник нанес артиллерийские обстрелы по населенным пунктам Рясное, Басовка, Новодмитровка, Покровка, Павловка, Александрия, Каменецкая Слобода, Беловоды, Мирополье, Дмитровка Сумской области; Тимофеевка Харьковской области.
Обстановка на Харьковщине
На Купянском направлении враг в течение дня один раз пытался продвинуться к нашим позициям в районе Кондрашовки, атака успешно отбита, ситуация контролируется.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении произошло семь боевых столкновений вблизи Грековки, Невского, Тернов и Серебрянки. К этому времени на этом направлении продолжается одно боестолкновение.
На Северском направлении враг провел одно наступательное действие в районе населенного пункта Выемка, к тому же нанес авиаудары шестью управляемыми авиационными бомбами в районах Закитного и Северска.
Удары с задействованием бомбардировочной и штурмовой авиации враг нанес на Краматорском направлении в районах населенных пунктов Часов Яр, Новомарково и Краматорск, к тому же, в районе Часова Яра наши защитники отбили одну атаку оккупантов.
Также Генштаб информирует, что на Торецком направлении захватчики четыре раза атаковали в районах Торецка и Щербиновки. Все атаки успешно отражены нашими защитниками. Противник сбросил 13 КАБ на населенные пункты Торецк, Катериновка, Петровка и Константиновка, а также нанес девять ударов неуправляемыми авиационными ракетами по населенному пункту Дружба.
"Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Четырнадцать раз за сегодня начинались столкновения различной интенсивности. Сейчас продолжается бой в районе Селидово. Вблизи Миролюбовки, Луча, Григорьевки и Лисовки отбито 13 атак", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что сложная ситуация остается на Кураховском направлении. Вблизи Ильинки, Новоселидовки, Воздвиженки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки, Катериновки и Курахово отбито восемь штурмов, наши защитники стойко ведут еще тринадцать боестолкновений.
Обстановка на Юге
На Времевском направлении агрессор 11 раз атаковал неподалеку Трудового, Макаровки, Новодаровки, Ровнополя и Зеленого Поля.
На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.
Нашими защитниками успешно отражена одна атака россиян на Ореховском направлении.
Украинские войска истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения и в тылу.
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