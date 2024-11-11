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Новости Война
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На ВОТ Херсонщины повесились два участника АТО: оккупанты заставляли их вступить в армию РФ, - Центр ближневосточных исследований

На ТОТ Херсонщини повісилися двоє учасників АТО, яких окупанти змушували підписати контракт в армію РФ

По меньшей мере двое участников АТО на временно оккупированной территории Херсонщины, которых российские захватчики заставляли подписать контракт на службу в армии РФ, покончили жизнь самоубийством.

Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"На оккупированной Херсонщине повесилось по крайней мере двое ребят АТОшников, которых оккупанты заставляли подписать контракт на службу в армии РФ", - написал он.

По его словам, эти ребята не успели выехать, а позже им сообщили, что выезд запрещен. Их нашли, когда приехали непосредственно забирать в армию врага.

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На ТОТ Херсонщини повісилися двоє учасників АТО

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оккупация (10119) военные преступления (1426) Херсонская область (4718)


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А може їх повісили .
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11.11.2024 17:07 Ответить
Что ж так.. Надо было подписывать, и расстрелять потом какого нибудь командира, или заниматься саботажем.
Уверен, " голуби мира" сюда не слетятся.
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11.11.2024 17:09 Ответить
Чомусь мені здається кацапи передбачили б такий варіант розвитку подій. Стріляти не було б чим.
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11.11.2024 18:55 Ответить
Вони б зпочатку змусили розтріляти полоненого. А потім видали б їм черенок від лопати і половинку цеглини і відправили б на штурм. У хлопців не було шансів.
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11.11.2024 21:46 Ответить
Якщо немає, що втрачати, то що мішало спробувати тою самою лопатою забрати москаля з собою?
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11.11.2024 22:32 Ответить
 
 