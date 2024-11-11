На ВОТ Херсонщины повесились два участника АТО: оккупанты заставляли их вступить в армию РФ, - Центр ближневосточных исследований

По меньшей мере двое участников АТО на временно оккупированной территории Херсонщины, которых российские захватчики заставляли подписать контракт на службу в армии РФ, покончили жизнь самоубийством.

Об этом в Фейсбуке сообщил заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"На оккупированной Херсонщине повесилось по крайней мере двое ребят АТОшников, которых оккупанты заставляли подписать контракт на службу в армии РФ", - написал он.

По его словам, эти ребята не успели выехать, а позже им сообщили, что выезд запрещен. Их нашли, когда приехали непосредственно забирать в армию врага.

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