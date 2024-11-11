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На ТОТ Херсонщини повісилися двоє учасників АТО: окупанти змушували їх вступити до армії РФ, - Центр близькосхідних досліджень

На ТОТ Херсонщини повісилися двоє учасників АТО, яких окупанти змушували підписати контракт в армію РФ

Щонайменше двоє учасників АТО на тимчасово окупованій території Херсонщини, яких російські загарбники примушували підписати контракт на службу в армії РФ, покінчили життя самогубством. 

Про це у Фейсбуці повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, передає Цензор.НЕТ.

"На окупованій Херсонщині повісилося принаймні двоє хлопців АТОшників, яких окупанти примушували підписати контракт на службу в армії РФ", - написав він.

За його словами, ці хлопці не встигли виїхати, а згодом їм повідомили, що виїзд заборонено. Їх знайшли, коли приїхали безпосередньо забирати до війська ворога.

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На ТОТ Херсонщини повісилися двоє учасників АТО

Автор: 

окупація (6666) воєнні злочини (1848) Херсонська область (5701)


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А може їх повісили .
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11.11.2024 17:07 Відповісти
Что ж так.. Надо было подписывать, и расстрелять потом какого нибудь командира, или заниматься саботажем.
Уверен, " голуби мира" сюда не слетятся.
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11.11.2024 17:09 Відповісти
Чомусь мені здається кацапи передбачили б такий варіант розвитку подій. Стріляти не було б чим.
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11.11.2024 18:55 Відповісти
Вони б зпочатку змусили розтріляти полоненого. А потім видали б їм черенок від лопати і половинку цеглини і відправили б на штурм. У хлопців не було шансів.
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11.11.2024 21:46 Відповісти
Якщо немає, що втрачати, то що мішало спробувати тою самою лопатою забрати москаля з собою?
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11.11.2024 22:32 Відповісти
 
 