На ТОТ Херсонщини повісилися двоє учасників АТО: окупанти змушували їх вступити до армії РФ, - Центр близькосхідних досліджень
Щонайменше двоє учасників АТО на тимчасово окупованій території Херсонщини, яких російські загарбники примушували підписати контракт на службу в армії РФ, покінчили життя самогубством.
Про це у Фейсбуці повідомив заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, передає Цензор.НЕТ.
"На окупованій Херсонщині повісилося принаймні двоє хлопців АТОшників, яких окупанти примушували підписати контракт на службу в армії РФ", - написав він.
За його словами, ці хлопці не встигли виїхати, а згодом їм повідомили, що виїзд заборонено. Їх знайшли, коли приїхали безпосередньо забирати до війська ворога.
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Уверен, " голуби мира" сюда не слетятся.