ПВО Сухопутных войск за минувшую неделю уничтожила 187 разведывательных и ударных БПЛА врага

ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожила 187 разведывательных и ударных беспилотника врага.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на командующего СВ ВСУ Александра Павлюка.

Воинами ПВО Сухопутных войск уничтожено:

БпЛА Shahed-131/136 - 146 ед;

БпЛА Орлан 10/30 - 12 ед;

БпЛА Zala - 8 ед;

БпЛА Supercam - 6 ед;

БпЛА "Ланцет" - 11 ед;

БпЛА "Молния" - 2 ед.

БпЛА "Привет-82" - 2 ед.

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