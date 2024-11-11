ПВО Сухопутных войск за минувшую неделю уничтожила 187 разведывательных и ударных БПЛА врага
ПВО Сухопутных войск за прошедшую неделю уничтожила 187 разведывательных и ударных беспилотника врага.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на командующего СВ ВСУ Александра Павлюка.
Воинами ПВО Сухопутных войск уничтожено:
- БпЛА Shahed-131/136 - 146 ед;
- БпЛА Орлан 10/30 - 12 ед;
- БпЛА Zala - 8 ед;
- БпЛА Supercam - 6 ед;
- БпЛА "Ланцет" - 11 ед;
- БпЛА "Молния" - 2 ед.
- БпЛА "Привет-82" - 2 ед.
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