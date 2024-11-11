ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 187 розвідувальних та ударних БпЛА ворога

ППО Сухопутних військ за минулий тиждень знищила 187 розвідувальних та ударних безпілотника ворога.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на командувача СВ ЗСУ Олександра Павлюка.

Воїнами ППО Сухопутних військ знищено:

БпЛА Shahed-131/136 — 146 од.;

БпЛА Орлан 10/30 — 12 од.;

БпЛА Zala — 8 од.;

БпЛА Supercam — 6 од.;

БпЛА "Ланцет" — 11 од.;

БпЛА "Молнія" — 2 од.

БпЛА "Привіт-82" — 2 од

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