Рано делать выводы о политике Трампа относительно вопроса войны в Украине, - МИД Франции
Союзники не должны делать поспешных выводов относительно политики президент США Дональда Трампа в вопросе войны в Украине.
Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Барро отметил, что пока неизвестно, что будет означать возвращение Трампа в Белый дом для Украины.
"Столкнувшись с предположениями о том, какой будет позиция новой американской администрации, я прежде всего считаю, что нам не следует принимать решение заранее", - сказал министр.
Барро добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон говорил с Трампом и подчеркнул, что Франция "готова амбициозно и убежденно работать с новой администрацией США", чтобы помочь Украине.
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Шалом, православні та не дуже. Новин море і всі крутяться навколо Трампа та його можливого "Мирного плану по Україні". Що я можу заявити з приводу готовності плану - його станом на зараз НЕМАЄ у фазі готовності. Щоби оцінити його саме готовність, спочатку пройдемося по офіційних та напівофіційних, але не дезавуайованих, заявах як від штабу Трампа, так і від нього самого. Давати буду спрощено, не прямою мовою.
"Висловлювання щодо вимоги від України відмовитися від Криму як попередньої умови початку переговорів з рф не є позицією Трампа".
У розмові з Ляєн Трамп заявив, що буде підтримувати Україну "Всією міццю дипломатії США", та підкреслив, що він буде працювати разом з Європою над дипломатичним врегулюванням конфлікту.
Трамп після переговорів з Макроном більше не говорить про переговори про Україну без України навіть його "балакуча голова" - Орбан на саміті у Будапешті заявив, що переговорів про Україну без України не буде.
На саміті у Будапешті Європа фактично виступила єдиним фронтом у питанні закінчення війни. І, як нам довели, це було не дуже приємним сюрпризом для Трампа - європейці за розумні компроміси на переговорах з рф, але не за рахунок територіальної цілісності та суверенітету України. Розкид думок був невеликий. Від "Любою ціною припиняємо вогонь, а потім проводим переговори" від Фіцо та Орбана, до "Ми повинні максимально, в рази збільшити підтримку України" від Північних Держав, Балтії, Чехії, Польщі та Великобританії. Інші - дещо усереднене, але "Не повинно бути миру за рахунок України та на умовах путіна".
Туск заявив, що існує план та дата можливого припинення вогню від Трампа та його оточення. Тут треба пояснення. Трамп пропонує і європейцям, і китайцям з індусами, і Зеленському, і планує запропонувати путіну, припинити вогонь 24го грудня, а до тієї пори виробити спільно рамкову угоду про перемир'я.
Волкер заявив, що Трамп може по відновленому Ленд-Лізу дати Україні зброї на 500 мільярдів доларів що змусить путіна прийняти його пропозиції.
Іран заявив, що не планував вбити Трампа. Більше - Іран готовий до переговорів про відновлення "Ядерної угоди" з США і в обмін на скасування деяких санкцій і готовий "сприяти глобальному зниженню цін на нафту". Це з листа який отримав Трамп від Президента Ірану через еміра Катару. Це деталі глобального пазлу.
Ну а тепер про те, що пропонує розглянути усім сам Трамп.
1. Україна відмовляється на законодавчому рівні розглядати вступ до НАТО на 25 років. (не 20).
2. Україна виходить з Курської та Донецької області, натомість росія виходить з Харківської, Запорізької та Херсонської. Територія останніх двох стає "постійно демілітаризованою зоною".
3. У зону розведення вводяться миротворчі сили Об'єднаної Європи де будуть присутні війська двох ядерних країн - Франції та Великобританії, що буде Гарантією Безпеки України. Трамп згоден розробити механізм реагування на можливі провокації рф проти європейських сил на рівні застосування дії 5ї статті НАТО у випадку якщо такі провокації стануться.
4. Україна на 25 років заморожує можливі переговори про повернення Криму, проте проводить переговори по Донбасу.
5. Україна у випадку прийняття скоординованого Плану врегулювання отримує протягом як мінімум десяти років допомогу не меншу за цьогорічну згідно з Безпековими договорами які вона уклала з зацікавленими сторонами.
Це все. "Залишилося спитати Ротшильда", тобто путіна. Але... Я постійно талдичу одне й те саме - путін ЖОДНОГО разу не поставив економіку росії на межу краху. Зараз вона невпинно наближається до фундаментальних потрясінь. Трамп погрожує домовитися з Іраном та Саудитами та суттєво знизити разом з ними ціни на нафту що додатково вдарить по економіці рф. І є ШАНС того, що путін таки погодиться на припинення вогню та на реальні переговори. В обмін на відмову від санкцій проти фінансового та нафтогазового сектору - це вже озвучив Лавров Сіярто та Ван І як посередникам. Навіть Портніков - О диво! - прозрів та сказав про стан економіки росії як фактору реальності переговорів те ж саме, що я кажу постійно.
Що буде
далі, яким буде перебіг переговорів, які пропозиції будуть у рф - все доки ще аж ніяк не з'ясовано та не узгоджено. Існує План досягнення перемир'я, але він аж ніяк не узгоджений усіма сторонами. І тому... І тому не звертаємо уваги на постійні "зливи та вкиди" - все це ІПСО від зацікавлених сторін та попередній зондаж суспільної думки та думки політичних еліт. Спостерігаємо за розвитком подій, а я у свою чергу буду як завжди надавати виключно достовірну хоч і напівофіційну інформацію.
P.S. Післязавтра може бути остаточно узгоджено та формалізовано укладення Мораторію на удари по об'єктах енергетики рф та України. Основна заслуга у відновленні його дії належить Китаю в першу чергу, у другу США. Саме ці дві Держави сприяли зближенню позицій нашої країни та рф. У ніч з 13го та 14те листопада дам інформацію по підсумках зустрічі.
международным преступником , на которого выдан ордер на арест?