Рано делать выводы о политике Трампа относительно вопроса войны в Украине, - МИД Франции

Союзники не должны делать поспешных выводов относительно политики президент США Дональда Трампа в вопросе войны в Украине.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Барро отметил, что пока неизвестно, что будет означать возвращение Трампа в Белый дом для Украины.

"Столкнувшись с предположениями о том, какой будет позиция новой американской администрации, я прежде всего считаю, что нам не следует принимать решение заранее", - сказал министр.

Барро добавил, что президент Франции Эмманюэль Макрон говорил с Трампом и подчеркнул, что Франция "готова амбициозно и убежденно работать с новой администрацией США", чтобы помочь Украине.

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