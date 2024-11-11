Зарано робити висновки щодо політики Трампа у питанні війни в Україні, - МЗС Франції

Союзники не повинні робити поспішних висновків щодо політики президент США Дональда Трампа у питанні війни в Україні.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Барро наголосив, що поки невідомо, що означатиме повернення Трампа до Білого дому для України.

"Зіткнувшись із припущеннями про те, якою буде позиція нової американської адміністрації, я насамперед вважаю, що нам не слід приймати рішення заздалегідь", - сказав міністр.

Барро додав, що президент Франції Емманюель Макрон говорив із Трампом і підкреслив, що Франція "готова амбітно і переконано працювати з новою адміністрацією США", щоб допомогти Україні.

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