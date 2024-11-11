Армия РФ атаковала Сумщину разными типами вооружения, поврежден частный дом

11 ноября россияне совершили 85 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 167 взрывов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности

Белопольская громада: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (23 взрыва), артиллерийские обстрелы (17 взрывов), минометный обстрел (6 взрывов), обстрел из танка (9 взрывов), удары FPV-дронами (2 взрыва).

Юнаковская громада: враг бил из артиллерии (14 взрывов), КАБами (6 взрывов).

Краснопольская громада: произошел сброс ВОГ с БпЛА (7 взрывов), минометные обстрелы (7 взрывов), артиллерийский обстрел (3 взрыва), удары FPV-дронами (4 взрыва).

Миропольская громада: 12 мин сбросили россияне на территории громады.

Шалыгинская громада: нанесен удар FPV-дроном (1 взрыв).

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Эсманская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (2 взрыва).

Хотинская громада: осуществлены удары FPV-дронами (6 взрывов), артиллерийский обстрел (6 взрывов), минометные обстрелы (21 взрыв), сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), пуск КАБ (3 взрыва).

Великописаревская громада: были удары FPV-дронами (6 взрывов).

Свеська громада: враг ударил из артиллерии (5 взрывов). В результате обстрела поврежден частный дом.

Середино-Будская громада: осуществлены удары FPV-дронами (3 взрыва).

Зноб-Новгородская громада: зафиксированы удары FPV-дронами (3 взрыва).

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