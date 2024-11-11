Армія РФ атакувала Сумщину різними типами озброєння, пошкоджено приватний будинок
11 листопада росіяни здійснили 85 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 167 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема
- Білопільська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (23 вибухи), артилерійські обстріли (17 вибухів), мінометний обстріл (6 вибухів), обстріл з танку (9 вибухів), удари FPV дронами (2 вибухи).
- Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (14 вибухів), КАБами (6 вибухів).
- Краснопільська громада: відбулося скидання ВОГ з БпЛА (7 вибухів), мінометні обстріли (7 вибухів), артилерійський обстріл (3 вибухи), удари FPV дронами (4 вибухи).
- Миропільська громада: 12 мін скинули росіяни на території громади.
- Шалигинська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).
- Есманьська громада: зафіксовано удари FPV дронами (2 вибухи).
- Хотінська громада: здійснено удари FPV дронами (6 вибухів), артилерійський обстріл (6 вибухів), мінометні обстріли (21 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), пуск КАБ (3 вибухи).
- Великописарівська громада: були удари FPV дронами (6 вибухів).
- Свеська громада: ворог вдарив з артилерії (5 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
- Середино-Будська громада: здійснено удари FPV дронами (3 вибухи).
- Зноб-Новгородська громада: зафіксовано удари FPV дронами (3 вибухи).
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