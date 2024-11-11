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ЕС предоставил Украине помощь на 44 млрд евро. Есть потребность в финансировании производства дронов, - Умеров

Умєров зустрівся із Боррелем

Европейский Союз уже предоставил Украине военную помощь на сумму 44 млрд евро и намерен продолжать наращивать поддержку.

Об этом в соцсети Facebook сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с главным дипломатом Евросоюза Жозепом Боррелем, информирует Цензор.НЕТ.

Глава Минобороны отметил, что одним из самых эффективных шагов для помощи являются инвестиции в украинский оборонно-промышленный сектор.

"Рассказал делегации ЕС о возможностях украинского производства беспилотников, которое сейчас оценивается в 11 млрд долларов. Из них около 3 млрд долларов мы можем вложить самостоятельно, однако для максимального развития нашего потенциала нужна финансовая поддержка партнеров", - сказал Умеров.

Он выразил надежду, что значительная часть следующего транша от замороженных российских активов будет направлена именно на укрепление украинского оборонно-промышленного комплекса.

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Умеров также поблагодарил Евросоюз за лидерство и поддержку Украины по многим направлениям.

"Высоко ценю личный вклад господина Борреля в дипломатическую, экономическую и военную поддержку Украины. В знак благодарности за эти усилия, укрепившие наши оборонные возможности, вручил ему "Крест почета", - заявил глава оборонного ведомства.

Напомним, что 11 ноября Рустем Умеров провел встречу в Киеве с эстонским коллегой Ханно Певкуром. Глава оборонного ведомства Украины предложил Эстонии по примеру других стран-партнеров присоединиться к тренировке и оснащению бригад ВСУ.

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Автор: 

помощь (7763) Евросоюз (17061) дроны (3845) Боррель Жозеп (784) Умеров Рустем (506)


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Фйодоров сумує за свіжими грошима на дрони?
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11.11.2024 22:32 Ответить
Красти припинити не пробували!
А де дрони на 20 мільярдів що ви законтрактували? Га зелені ******?
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12.11.2024 09:14 Ответить
 
 