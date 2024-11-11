ЄС надав Україні військову допомогу на 44 млрд євро. Є потреба у фінансуванні виробництва дронів, - Умєров

Європейський Союз уже надав Україні військову допомогу на суму 44 млрд євро і має намір продовжувати нарощувати підтримку.

Про це у соцмережі Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустрічі з головним дипломатом Євросоюзу Жозепом Боррелем, інформує Цензор.НЕТ.

Глава Міноборони зазначив, що одним із найефективніших кроків для допомоги є інвестиції в український оборонно-промисловий сектор.

"Розповів делегації ЄС про можливості українського виробництва безпілотників, яке наразі оцінюється в 11 млрд доларів. З них близько 3 млрд доларів ми можемо вкласти самостійно, однак для максимального розвитку нашого потенціалу потрібна фінансова підтримка партнерів", - сказав Умєров.

Він висловив сподівання, що значна частина наступного траншу від заморожених російських активів буде спрямована саме на зміцнення українського оборонно-промислового комплексу.

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Умєров також подякував Євросоюзу за лідерство та підтримку України за багатьма напрямками.

"Високо ціную особистий внесок пана Борреля у дипломатичну, економічну та військову підтримку України. На знак вдячності за ці зусилля, що зміцнили наші оборонні можливості, вручив йому "Хрест пошани"", - заявив очільник оборонного відомства.

Нагадаємо, що 11 листопада Рустем Умєров провів зустріч у Києві з естонським колегою Ханно Певкуром. Очільник оборонного відомства України запропонував Естонії за прикладом інших країн-партнерів долучитися до тренування та оснащення бригад ЗСУ.

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