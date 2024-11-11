За прикладом інших країн: Умєров запропонував Естонії озброїти та навчити одну із бригад ЗСУ

У понеділок, 11 листопада, міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч у Києві з естонським колегою Ханно Певкуром.

Про це український міністр повідомив на своїй сторінці у соцмережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

Найперше Умєров подякував Естонії та команді міністра Певкура за значну і послідовну підтримку України.

Сторони обговорили подальші кроки для посилення співпраці між країнами, а саме інвестиції в український ОПК, додаткові пакети військової допомоги, внески в ІТ-коаліцію, тренування українських військовослужбовців.

Умєров розповів, що однією з ключових тем зустрічі була підтримка Естонії в реалізації "Плану перемоги" президента Володимира Зеленського.

Окрім цього, на зустрічі міністри приділили особливу увагу підготовці українських військовослужбовців. Очільник оборонного відомства України запропонував Естонії за прикладом інших країн-партнерів долучитися до тренування та оснащення бригад ЗСУ.

Також Умєров та Певкур обговорили можливості залучення додаткового фінансування для розвитку українського оборонного виробництва.

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"Естонські партнери підкреслили готовність інвестувати більше та працювати над пришвидшенням укладення відповідних угод... Вдячний країнам ЄС за прогрес у наданні нашим Силам оборони мільйона снарядів до кінця року, а також за рішення спрямувати частину нових траншів допомоги з заморожених російських активів на розвиток українського оборонного виробництва", - заявив Умєров.

Своєю чергою естонський міністр Певкур поділився інформацією про стан європейських ініціатив на підтримку України.

Нагадаємо, що до кінця цього року Німеччина повністю укомплектує одну із бригад Збройних сил України. Німеччині допоможуть в цьому держави Скандинавського півострова та Ісландія.

Також раніше повідомлялося, що Франція навчає та займається укомплектуванням бригади ЗСУ імені королеви Франції Анни Київської.

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