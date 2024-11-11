По примеру других стран: Умеров предложил Эстонии вооружить и научить одну из бригад ВСУ

В понедельник, 11 ноября, министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу в Киеве с эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Об этом украинский министр сообщил на своей странице в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего Умеров поблагодарил Эстонию и команду министра Певкура за значительную и последовательную поддержку Украины.

Стороны обсудили дальнейшие шаги для усиления сотрудничества между странами, а именно инвестиции в украинский ОПК, дополнительные пакеты военной помощи, взносы в ІТ-коалицию, тренировки украинских военнослужащих.

Умеров рассказал, что одной из ключевых тем встречи была поддержка Эстонии в реализации "Плана победы" президента Владимира Зеленского.

Кроме этого, на встрече министры уделили особое внимание подготовке украинских военнослужащих. Глава оборонного ведомства Украины предложил Эстонии по примеру других стран-партнеров присоединиться к тренировке и оснащению бригад ВСУ.

Также Умеров и Певкур обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования для развития украинского оборонного производства.

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"Эстонские партнеры подчеркнули готовность инвестировать больше и работать над ускорением заключения соответствующих соглашений... Благодарен странам ЕС за прогресс в предоставлении нашим Силам обороны миллиона снарядов до конца года, а также за решение направить часть новых траншей помощи из замороженных российских активов на развитие украинского оборонного производства", - заявил Умеров.

В свою очередь эстонский министр Певкур поделился информацией о состоянии европейских инициатив в поддержку Украины.

Напомним, что до конца этого года Германия полностью укомплектует одну из бригад Вооруженных сил Украины. Германии помогут в этом государства Скандинавского полуострова и Исландия.

Также ранее сообщалось, что Франция обучает и занимается укомплектованием бригады ВСУ имени королевы Франции Анны Киевской.

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