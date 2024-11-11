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По примеру других стран: Умеров предложил Эстонии вооружить и научить одну из бригад ВСУ

Умєров запропонував Естонії озброїти та навчити одну із бригад ЗСУ

В понедельник, 11 ноября, министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу в Киеве с эстонским коллегой Ханно Певкуром.

Об этом украинский министр сообщил на своей странице в соцсети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Прежде всего Умеров поблагодарил Эстонию и команду министра Певкура за значительную и последовательную поддержку Украины.

Стороны обсудили дальнейшие шаги для усиления сотрудничества между странами, а именно инвестиции в украинский ОПК, дополнительные пакеты военной помощи, взносы в ІТ-коалицию, тренировки украинских военнослужащих.

Умеров рассказал, что одной из ключевых тем встречи была поддержка Эстонии в реализации "Плана победы" президента Владимира Зеленского.

Кроме этого, на встрече министры уделили особое внимание подготовке украинских военнослужащих. Глава оборонного ведомства Украины предложил Эстонии по примеру других стран-партнеров присоединиться к тренировке и оснащению бригад ВСУ.

Также Умеров и Певкур обсудили возможности привлечения дополнительного финансирования для развития украинского оборонного производства.

Читайте также: Более 62 тыс. военных ВСУ прошли обучение в странах ЕС, к концу года эта цифра вырастет до 75 тыс., - Умеров

"Эстонские партнеры подчеркнули готовность инвестировать больше и работать над ускорением заключения соответствующих соглашений... Благодарен странам ЕС за прогресс в предоставлении нашим Силам обороны миллиона снарядов до конца года, а также за решение направить часть новых траншей помощи из замороженных российских активов на развитие украинского оборонного производства", - заявил Умеров.

В свою очередь эстонский министр Певкур поделился информацией о состоянии европейских инициатив в поддержку Украины.

Напомним, что до конца этого года Германия полностью укомплектует одну из бригад Вооруженных сил Украины. Германии помогут в этом государства Скандинавского полуострова и Исландия.

Также ранее сообщалось, что Франция обучает и занимается укомплектованием бригады ВСУ имени королевы Франции Анны Киевской.

Читайте также: Среди стран ЕС до сих пор нет консенсуса по поводу отправки в Украину инструкторов для обучения военных ВСУ, - Боррель

Автор: 

военные учения (3457) Эстония (1412) ВСУ (6546) Умеров Рустем (506)


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Топ комментарии
+5
Ми гроші будемо тратити собі на зарплати, на індустріальні парки, будемо купувати з маржею х3.
А ви нас озброююте, навчайте і фінансуйте.
І дивіться, якщо не озброїте то будете винні у всіх наших бідах.
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11.11.2024 21:39
+1
Для цього треба щоб наші тцкашники з'їздили навчили. Вони там в Естонії не знають як правильно бусифіковувати людей
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11.11.2024 21:08
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Правила форума Совет форумчан
І заповнити штат бригади
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11.11.2024 20:38 Ответить
Для цього треба щоб наші тцкашники з'їздили навчили. Вони там в Естонії не знають як правильно бусифіковувати людей
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11.11.2024 21:08 Ответить
А не Украина ли лучше может поучить эстонцев? Со своим свежим опытом. Эстонцы может и воевали где-нибудь в Афганистане или Ираке, но это когда было уже..
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11.11.2024 21:10 Ответить
Українські мобіки можуть навчити лише як неправильно пиячить.
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11.11.2024 23:53 Ответить
Звідкіля його витягли
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11.11.2024 21:31 Ответить
Ми гроші будемо тратити собі на зарплати, на індустріальні парки, будемо купувати з маржею х3.
А ви нас озброююте, навчайте і фінансуйте.
І дивіться, якщо не озброїте то будете винні у всіх наших бідах.
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11.11.2024 21:39 Ответить
А размер Эстонии и их помощь до этих слов не смущает Умерова?
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12.11.2024 19:00 Ответить
 
 