12 ноября в Николаеве День траура по погибшим в результате российской атаки накануне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня в Николаеве объявлен День траура по нашим горожанам, которые погибли в результате атаки российских оккупантов 11 ноября.

В этот день жертвами агрессора стали пятеро николаевцев", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября 2024 года ночью вооруженные силы РФ совершили массированную атаку на Николаев с помощью БпЛА. Поврежден 4-этажный жилой дом, произошел пожар квартир на 3 и 4 этажах. Эвакуированы 20 жителей дома. Также повреждены магазины и автомобили горожан, частные жилые дома, один из них разрушен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал Николаев дронами: 5 человек погибли (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж