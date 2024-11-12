Сегодня в Николаеве объявлен День траура
12 ноября в Николаеве День траура по погибшим в результате российской атаки накануне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.
"Сегодня в Николаеве объявлен День траура по нашим горожанам, которые погибли в результате атаки российских оккупантов 11 ноября.
В этот день жертвами агрессора стали пятеро николаевцев", - говорится в сообщении.
Напомним, 11 ноября 2024 года ночью вооруженные силы РФ совершили массированную атаку на Николаев с помощью БпЛА. Поврежден 4-этажный жилой дом, произошел пожар квартир на 3 и 4 этажах. Эвакуированы 20 жителей дома. Также повреждены магазины и автомобили горожан, частные жилые дома, один из них разрушен.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://x.com/oUqXP4RXQRmPtlw Сіндзе,або Або
Ленінський райсуд Миколаєва виправдав С. Оголь, обвинувачену у держзраді, яка здала окупантам ветерана АТО С. Кучерешка та інш. патріотів.
Через це вона мала привілеї: отримувала пайки, алкоголь, вільно пересувалася.
Прокурор В. Лещенко просив замість 15 років 2 роки і 8 місяців.