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Сегодня в Николаеве объявлен День траура

Наслідки удару РФ по Миколаєву

12 ноября в Николаеве День траура по погибшим в результате российской атаки накануне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

"Сегодня в Николаеве объявлен День траура по нашим горожанам, которые погибли в результате атаки российских оккупантов 11 ноября.

В этот день жертвами агрессора стали пятеро николаевцев", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 ноября 2024 года ночью вооруженные силы РФ совершили массированную атаку на Николаев с помощью БпЛА. Поврежден 4-этажный жилой дом, произошел пожар квартир на 3 и 4 этажах. Эвакуированы 20 жителей дома. Также повреждены магазины и автомобили горожан, частные жилые дома, один из них разрушен.

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Автор: 

Николаев (2138) траур (224)


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В цей же час в Миколаєві:

https://x.com/oUqXP4RXQRmPtlw Сіндзе,або Або

Ленінський райсуд Миколаєва виправдав С. Оголь, обвинувачену у держзраді, яка здала окупантам ветерана АТО С. Кучерешка та інш. патріотів.
Через це вона мала привілеї: отримувала пайки, алкоголь, вільно пересувалася.

Прокурор В. Лещенко просив замість 15 років 2 роки і 8 місяців.
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12.11.2024 11:29 Ответить
 
 