12 листопада у Миколаєві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки напередодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні у Миколаєві оголошено День жалоби за нашими містянами, які загинули внаслідок атаки російських окупантів 11 листопада.

У цей день жертвами агресора стали п'ятеро миколаївців", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада 2024 року вночі збройні сили РФ здійснили масовану атаку на Миколаїв за допомогою БпЛА. Пошкоджено 4-поверховий житловий будинок, відбулася пожежа квартир на 3 і 4 поверхах. Евакуйовано 20 жителів будинку. Також пошкоджено магазини та автомобілі містян, приватні житлові будинки, один з них зруйновано.

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