Сьогодні у Миколаєві оголошено День жалоби
12 листопада у Миколаєві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки напередодні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"Сьогодні у Миколаєві оголошено День жалоби за нашими містянами, які загинули внаслідок атаки російських окупантів 11 листопада.
У цей день жертвами агресора стали п'ятеро миколаївців", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 листопада 2024 року вночі збройні сили РФ здійснили масовану атаку на Миколаїв за допомогою БпЛА. Пошкоджено 4-поверховий житловий будинок, відбулася пожежа квартир на 3 і 4 поверхах. Евакуйовано 20 жителів будинку. Також пошкоджено магазини та автомобілі містян, приватні житлові будинки, один з них зруйновано.
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https://x.com/oUqXP4RXQRmPtlw Сіндзе,або Або
Ленінський райсуд Миколаєва виправдав С. Оголь, обвинувачену у держзраді, яка здала окупантам ветерана АТО С. Кучерешка та інш. патріотів.
Через це вона мала привілеї: отримувала пайки, алкоголь, вільно пересувалася.
Прокурор В. Лещенко просив замість 15 років 2 роки і 8 місяців.