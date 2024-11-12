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Новини
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Сьогодні у Миколаєві оголошено День жалоби

Наслідки удару РФ по Миколаєву

12 листопада у Миколаєві оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки напередодні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"Сьогодні у Миколаєві оголошено День жалоби за нашими містянами, які загинули внаслідок атаки російських окупантів 11 листопада.

У цей день жертвами агресора стали п'ятеро миколаївців", - йдеться  в повідомленні.

Нагадаємо, 11 листопада 2024 року вночі збройні сили РФ здійснили масовану атаку на Миколаїв за допомогою БпЛА. Пошкоджено 4-поверховий житловий будинок, відбулася пожежа квартир на 3 і 4 поверхах. Евакуйовано 20 жителів будинку. Також пошкоджено магазини та автомобілі містян, приватні житлові будинки, один з них зруйновано.

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Автор: 

Миколаїв (1797) жалоба (160)


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В цей же час в Миколаєві:

https://x.com/oUqXP4RXQRmPtlw Сіндзе,або Або

Ленінський райсуд Миколаєва виправдав С. Оголь, обвинувачену у держзраді, яка здала окупантам ветерана АТО С. Кучерешка та інш. патріотів.
Через це вона мала привілеї: отримувала пайки, алкоголь, вільно пересувалася.

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12.11.2024 11:29 Відповісти
 
 