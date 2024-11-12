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Новости Война
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Завтра в Кривом Роге объявлен день траура

13 листопада - день жалоби у Кривому Розі

В Кривом Роге Днепропетровской области 13 ноября объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара российских оккупантов.

Об этом заявил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 13 ноября, в Кривом Роге объявлен день траура. Сердце разрывается... Враг унес жизни четырех человек: трех детей - двухмесячной Ульяны, Демида, которому было 2 года 9 месяцев, десятилетнего Кирилла и их матери Елены, которой было всего 32 года.

Еще 14 человек, среди которых есть дети, пострадали. Эта трагедия - еще одно кровавое преступление оккупантов, которым не может быть прощения", - отметил он.

Напомним, 11 ноября оккупанты атаковали Кривой Рог. Ракетой попали по многоэтажному дому. Из-под завалов достали тела матери и трех детей.

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Автор: 

Кривой Рог (1376) обстрел (26906) траур (224)


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12.11.2024 12:37 Ответить
Царство небесне, янголятам....
💛💔🩵
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12.11.2024 13:30 Ответить
 
 