Завтра в Кривом Роге объявлен день траура

В Кривом Роге Днепропетровской области 13 ноября объявлен днем траура по погибшим в результате ракетного удара российских оккупантов.

Об этом заявил руководитель Совета обороны города Александр Вилкул, передает Цензор.НЕТ.

"Завтра, 13 ноября, в Кривом Роге объявлен день траура. Сердце разрывается... Враг унес жизни четырех человек: трех детей - двухмесячной Ульяны, Демида, которому было 2 года 9 месяцев, десятилетнего Кирилла и их матери Елены, которой было всего 32 года.

Еще 14 человек, среди которых есть дети, пострадали. Эта трагедия - еще одно кровавое преступление оккупантов, которым не может быть прощения", - отметил он.

Напомним, 11 ноября оккупанты атаковали Кривой Рог. Ракетой попали по многоэтажному дому. Из-под завалов достали тела матери и трех детей.

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