Завтра у Кривому Розі оголошено день жалоби

У Кривому Розі на Дніпропетровщині 13 листопада оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару російських окупантів.

Про це заявив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.

"Завтра, 13 листопада, у Кривому Розі оголошено день жалоби. Серце розривається… Ворог забрав життя чотирьох людей: трьох дітей – двомісячної Уляни, Демида, якому було 2 роки 9 місяців, десятирічного Кирила та їхньої матері Олени, якій було лише 32 роки.

Ще 14 людей, серед яких є діти, постраждали. Ця трагедія - ще один кривавий злочин окупантів, яким не може бути прощення", - зазначив він.

Нагадаємо, 11 листопада окупанти атакували Кривий Ріг. Ракетою влучили по багатоповерховому будинку. З-під завалів дістали тіла матері та трьох дітей.

Читайте: Сьогодні у Миколаєві оголошено День жалоби