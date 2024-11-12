Завтра у Кривому Розі оголошено день жалоби
У Кривому Розі на Дніпропетровщині 13 листопада оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару російських окупантів.
Про це заявив керівник Ради оборони міста Олександр Вілкул, передає Цензор.НЕТ.
"Завтра, 13 листопада, у Кривому Розі оголошено день жалоби. Серце розривається… Ворог забрав життя чотирьох людей: трьох дітей – двомісячної Уляни, Демида, якому було 2 роки 9 місяців, десятирічного Кирила та їхньої матері Олени, якій було лише 32 роки.
Ще 14 людей, серед яких є діти, постраждали. Ця трагедія - ще один кривавий злочин окупантів, яким не може бути прощення", - зазначив він.
Нагадаємо, 11 листопада окупанти атакували Кривий Ріг. Ракетою влучили по багатоповерховому будинку. З-під завалів дістали тіла матері та трьох дітей.
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