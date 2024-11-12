Правительство вводит прозрачный механизм перевода воинов между воинскими частями через "Армія+", - Зеленский

Переводы военных в армии должны быть разблокированы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, только что правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для наших воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Это касается переводов именно по инициативе воинов.

"Механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины. Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре. Обещанное выполняем.

Переводы будут работать через приложение "Армія+". 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армію+". В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования - понятное решение", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, Министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта - 15 ноября.

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"Это важный пример абсолютно конструктивного сотрудничества между военным руководством и командой Министерства обороны Украины с одной стороны и с другой - представителями общественных организаций. Спасибо всем, кто работал ради этого решения", - резюмирует Зеленский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащим упростят перевод между частями: продолжается работа над созданием цифрового сервиса.