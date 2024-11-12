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Новости
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Правительство вводит прозрачный механизм перевода воинов между воинскими частями через "Армія+", - Зеленский

Переведення військових між частинами

Переводы военных в армии должны быть разблокированы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, только что правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для наших воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Это касается переводов именно по инициативе воинов.

"Механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины. Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре. Обещанное выполняем.

Переводы будут работать через приложение "Армія+". 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армію+". В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования - понятное решение", - отметил глава государства.

По словам Зеленского, Министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта - 15 ноября.

Читайте также: Военнослужащим упростят перевод между частями: продолжается работа над созданием цифрового сервиса, - Минобороны

"Это важный пример абсолютно конструктивного сотрудничества между военным руководством и командой Министерства обороны Украины с одной стороны и с другой - представителями общественных организаций. Спасибо всем, кто работал ради этого решения", - резюмирует Зеленский.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащим упростят перевод между частями: продолжается работа над созданием цифрового сервиса.

Автор: 

Зеленский Владимир (20239) Минобороны (9291) военнослужащие (6102)


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Топ комментарии
+12
"недоцільно через недостатню укомплектованість підрозділу". так будуть відписувати всі і ніхто нікого не відпустить.
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12.11.2024 16:30
+5
От тут то він засвітився на позитивних новинах
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12.11.2024 16:08
+5
У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. отут я не впевнена, наприклад, причина "я не хочу", або "я так вирішив" це може бути поважною причиною, або ні? деякі командири чітко розуміють, що від них всі побіжуть, або переважна більшість, тому будуть писати що завгодно...
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12.11.2024 16:24
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От тут то він засвітився на позитивних новинах
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12.11.2024 16:08 Ответить
щодня щось там квакає...
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12.11.2024 16:14 Ответить
Краще пізно ніж ніколи. Велика кількість випадків СЗЧ була саме через те що не переводили військових
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12.11.2024 16:15 Ответить
У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. отут я не впевнена, наприклад, причина "я не хочу", або "я так вирішив" це може бути поважною причиною, або ні? деякі командири чітко розуміють, що від них всі побіжуть, або переважна більшість, тому будуть писати що завгодно...
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12.11.2024 16:24 Ответить
"недоцільно через недостатню укомплектованість підрозділу". так будуть відписувати всі і ніхто нікого не відпустить.
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12.11.2024 16:30 Ответить
Та да, це саме через відсутність " переведень" виникли СЗЧ, більш причин немає.
Це все чепуха рекламна зелених. Ніхто за здорового розуміу знишувати армію, через популістське рішення Бонявтіка а Кухонного нестане.
Ніяких " переводів", як би комусь небажалось небуде. Виключення будуть.
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12.11.2024 18:19 Ответить
Залиш спектаклі, займись Обороною!
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12.11.2024 16:42 Ответить
А хто віддасть робочу лошадку...а замісць неї візьме собі лайно?
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12.11.2024 16:42 Ответить
до бородатых детей никак не дойдет, что в армии это так не работает....
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12.11.2024 16:52 Ответить
Ага, і служити в регіоні проживання.Чим би тільки дурні не бавились.
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12.11.2024 17:16 Ответить
Військових на передову,а ні між частинами по переводу бігати.
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12.11.2024 17:23 Ответить
що скаже найвеличніший підер ********** на рахунок бусифікації? криві, сліпі та заброньовані теж ідуть в ход.
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12.11.2024 17:52 Ответить
У кожній дірці затичка!
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12.11.2024 18:14 Ответить
Розумні схочуть піти до розумних...
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12.11.2024 18:53 Ответить
Залишається сподіватись (і надії мало), що мотивована відмова буде винятком, а дозвіл - звичайним явищем,
а не так, як дозволи і відмови на проведення мітингів у .осії, де влада дає тільки відмови, а дозволів не дає.
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13.11.2024 02:10 Ответить
 
 