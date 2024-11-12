Правительство вводит прозрачный механизм перевода воинов между воинскими частями через "Армія+", - Зеленский
Переводы военных в армии должны быть разблокированы.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, только что правительство приняло особое постановление, которое вводит реальный и прозрачный механизм переводов для наших воинов между воинскими частями Вооруженных Сил Украины. Это касается переводов именно по инициативе воинов.
"Механизм разрабатывался во взаимодействии гражданского общества, Министерства обороны Украины и Вооруженных Сил Украины. Мы об этом договорились на встрече с гражданским обществом в октябре. Обещанное выполняем.
Переводы будут работать через приложение "Армія+". 72 часа на проверку рапорта. Результат проверки сообщается воину через "Армію+". В случае отказа должны быть указаны четкие причины. В случае согласования - понятное решение", - отметил глава государства.
По словам Зеленского, Министерство обороны Украины должно проконтролировать действенность утвержденного механизма. Техническая готовность старта - 15 ноября.
"Это важный пример абсолютно конструктивного сотрудничества между военным руководством и командой Министерства обороны Украины с одной стороны и с другой - представителями общественных организаций. Спасибо всем, кто работал ради этого решения", - резюмирует Зеленский.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что военнослужащим упростят перевод между частями: продолжается работа над созданием цифрового сервиса.
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Це все чепуха рекламна зелених. Ніхто за здорового розуміу знишувати армію, через популістське рішення Бонявтіка а Кухонного нестане.
Ніяких " переводів", як би комусь небажалось небуде. Виключення будуть.
а не так, як дозволи і відмови на проведення мітингів у .осії, де влада дає тільки відмови, а дозволів не дає.