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Новини
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Уряд запроваджує прозорий механізм переведень воїнів між військовими частинами через "Армія+", - Зеленський

Переведення військових між частинами

Переведення військових в армії мають бути розблоковані.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів.

"Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо.

Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження – зрозуміле рішення", - зауважив глава держави.

За словами Зеленського, Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту - 15 листопада.

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"Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого - представниками громадських організацій. Дякую всім, хто працював заради цього рішення", - резюмує Зеленський.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовцям спростять переведення між частинами: триває робота над створенням цифрового сервісу.

Автор: 

Зеленський Володимир (23719) Міноборони (7329) військовослужбовці (4719) Армія+ (50)


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Топ коментарі
+12
"недоцільно через недостатню укомплектованість підрозділу". так будуть відписувати всі і ніхто нікого не відпустить.
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12.11.2024 16:30
+5
От тут то він засвітився на позитивних новинах
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12.11.2024 16:08
+5
У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. отут я не впевнена, наприклад, причина "я не хочу", або "я так вирішив" це може бути поважною причиною, або ні? деякі командири чітко розуміють, що від них всі побіжуть, або переважна більшість, тому будуть писати що завгодно...
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12.11.2024 16:24
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От тут то він засвітився на позитивних новинах
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12.11.2024 16:08 Відповісти
щодня щось там квакає...
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12.11.2024 16:14 Відповісти
Краще пізно ніж ніколи. Велика кількість випадків СЗЧ була саме через те що не переводили військових
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12.11.2024 16:15 Відповісти
У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. отут я не впевнена, наприклад, причина "я не хочу", або "я так вирішив" це може бути поважною причиною, або ні? деякі командири чітко розуміють, що від них всі побіжуть, або переважна більшість, тому будуть писати що завгодно...
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12.11.2024 16:24 Відповісти
"недоцільно через недостатню укомплектованість підрозділу". так будуть відписувати всі і ніхто нікого не відпустить.
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12.11.2024 16:30 Відповісти
Та да, це саме через відсутність " переведень" виникли СЗЧ, більш причин немає.
Це все чепуха рекламна зелених. Ніхто за здорового розуміу знишувати армію, через популістське рішення Бонявтіка а Кухонного нестане.
Ніяких " переводів", як би комусь небажалось небуде. Виключення будуть.
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12.11.2024 18:19 Відповісти
Залиш спектаклі, займись Обороною!
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12.11.2024 16:42 Відповісти
А хто віддасть робочу лошадку...а замісць неї візьме собі лайно?
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12.11.2024 16:42 Відповісти
до бородатых детей никак не дойдет, что в армии это так не работает....
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12.11.2024 16:52 Відповісти
Ага, і служити в регіоні проживання.Чим би тільки дурні не бавились.
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12.11.2024 17:16 Відповісти
Військових на передову,а ні між частинами по переводу бігати.
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12.11.2024 17:23 Відповісти
що скаже найвеличніший підер ********** на рахунок бусифікації? криві, сліпі та заброньовані теж ідуть в ход.
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12.11.2024 17:52 Відповісти
У кожній дірці затичка!
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12.11.2024 18:14 Відповісти
Розумні схочуть піти до розумних...
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12.11.2024 18:53 Відповісти
Залишається сподіватись (і надії мало), що мотивована відмова буде винятком, а дозвіл - звичайним явищем,
а не так, як дозволи і відмови на проведення мітингів у .осії, де влада дає тільки відмови, а дозволів не дає.
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13.11.2024 02:10 Відповісти
 
 