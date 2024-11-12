Уряд запроваджує прозорий механізм переведень воїнів між військовими частинами через "Армія+", - Зеленський

Переведення військових в армії мають бути розблоковані.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, щойно уряд ухвалив особливу постанову, яка запроваджує реальний і прозорий механізм переведень для наших воїнів між військовими частинами Збройних Сил України. Це стосується переведень саме за ініціативою воїнів.

"Механізм розроблявся у взаємодії громадянського суспільства, Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Ми про це домовилися на зустрічі з громадянським суспільством у жовтні. Обіцяне виконуємо.

Переведення працюватимуть через застосунок "Армія+". 72 години на перевірку рапорту. Результат перевірки повідомляється воїну через "Армію+". У випадку відмови мають бути зазначені чіткі причини. У випадку погодження – зрозуміле рішення", - зауважив глава держави.

За словами Зеленського, Міністерство оборони України має проконтролювати дієвість затвердженого механізму. Технічна готовність старту - 15 листопада.

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"Це важливий приклад абсолютно конструктивної співпраці між військовим керівництвом та командою Міністерства оборони України з одного боку і з іншого - представниками громадських організацій. Дякую всім, хто працював заради цього рішення", - резюмує Зеленський.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що військовослужбовцям спростять переведення між частинами: триває робота над створенням цифрового сервісу.