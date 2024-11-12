Пытали гражданских во время оккупации Херсонщины: сообщено о подозрении двум предателям, - СБУ

Двум российским наемникам, которые во время оккупации Херсона пытали гражданских, сообщено о подозрении.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Фигурантами являются двое жителей временно захваченной части территории Донецкой области, которые в начале полномасштабной войны добровольно вступили в ряды оккупантов. Находясь в составе 109-го стрелкового полка 1-го армейского корпуса Южного военного округа РФ, они участвовали в захвате населенных пунктов Бериславского района Херсонщины.

Также предателей привлекали к репрессиям против местных жителей. Тогда рашисты похищали людей из домов или просто посреди улицы и сажали в тюрьму. В застенках пострадавших подвергали жестоким пыткам, в том числе оставляли без воды, морили голодом и пытали током", - говорится в сообщении.

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Известно, что в сентябре 2022 года мужчины остановили жителя поселка Калиновское и начали бить его прикладами автоматов, пока мужчина не потерял сознание. В таком состоянии злоумышленники оставили его посреди дороги истекать кровью.

На следующий день рашисты ворвались в квартиру потерпевшего, чтобы ограбить, а его "конвоировали" в застенок, который обустроили в подвале частного дома. Там злоумышленники держали свою жертву почти месяц, в течение которого пытались склонить мужчину к сотрудничеству с РФ. Для этого предатели били заключенного и имитировали его расстрел из огнестрельного оружия.

Им заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения), ч. 2 ст. 260 (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти и наказать захватчиков.

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