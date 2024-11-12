Катували цивільних під час окупації Херсонщини: повідомлено про підозру двом зрадникам, - СБУ

Двом російським найманцям, які під час окупації Херсона катували цивільних, повідомлено про підозру.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Фігурантами є двоє мешканців тимчасово захопленої частини території Донеччини, які на початку повномасштабної війни добровільно вступили до лав окупантів. Перебуваючи у складі 109-го стрілецького полку 1-го армійського корпусу Південного військового округу рф, вони брали участь у захопленні населених пунктів Бериславського району Херсонщини.

Також зрадників залучали до репресій проти місцевих жителів. Тоді рашисти викрадали людей з домівок або просто посеред вулиці та ув’язнювали. У застінках потерпілих піддавали жорстоким тортурам, у тому числі залишали без води, морили голодом і катували струмом", - йдеться в повідомленні.

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Відомо, що у вересні 2022 року чоловіки зупинили жителя селища Калинівське і почали бити його прикладами автоматів, поки чоловік не втратив свідомість. У такому стані зловмисники залишили його посеред дороги стікати кров’ю.

Наступного дня рашисти вдерлися до помешкання потерпілого, щоб пограбувати, а його "конвоювали" до катівні, яку облаштували у підвалі приватного будинку. Там зловмисники тримали свою жертву майже місяць, упродовж якого намагалися схилити чоловіка до співпраці з РФ. Для цього зрадники били ув’язненого та імітували його розстріл з вогнепальної зброї.

Їм заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 2 ст. 260 (участь у непередбачених законом збройних формуваннях), ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни, вчинене за попередньо змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб знайти і покарати загарбників.

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