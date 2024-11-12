Передавав росіянам бойові позиції оборонців Куп’янська: СБУ затримала коригувальника

На Харківщині затримано агента ФСБ, який коригував удари по українських захисниках, які обороняють Куп'янськ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Основними цілями ворога були штаби, укріпрайони та вогневі позиції ЗСУ у фронтовій зоні.

"Коригувальником виявився місцевий безробітний, якого фсб "помітила" через його прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах. Після вербування зрадник обходив райцентр та прилеглу територію, де приховано фіксував розташування та маршрути руху українських захисників. За кожну "злиту" локацію Сил оборони окупанти обіцяли грошову винагороду, однак ворожих коштів агент так і не дочекався", - йдеться в повідомленні.

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Коригувальника завчасно викрито та затримано у власному помешканні.

Під час обшуку у фігуранта вилучено мобільний телефон із доказами його комунікації з ФСБ.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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