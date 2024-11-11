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Намагалися спалити гелікоптер ЗСУ: СБУ затримала групу паліїв у трьох областях України. ФОТОрепортаж

У трьох областях України затримали 5 осіб, які на замовлення РФ здійснювали підпали. Зокрема зловмисники намагалися підпалити авіатехніку ЗСУ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Затримання на Кіровоградщині

"На гарячому" затримано трьох молодиків віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ. Крім цього, фігуранти хотіли знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці завчасно затримали зловмисників і завдяки цьому зберегли бойовий вертоліт Сил оборони та важливий енергооб’єкт.

Читайте також: Агента РФ, який працював у ТЦК та готував серію російських ударів, затримано на Волині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Полтавщина

Викрито рецидивіста, який спалив військовий джип, що був задіяний у виконанні завдань на східному фронті. Раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля, а восени 2024 року отримав замовлення з Росії на підпал автотехніки ЗСУ.

Також читайте: Дрони СБУ та ССО атакували Алексінський хімкомбінат у Тульській області РФ, - джерела. ВІДЕО+ФОТО

Черкащина

Затримано 34-річного жителя області, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.

Наразі всі повідомлено про підозру (відповідно вчинених злочинів) за 3 статтям ККУ: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).

Вони перебувають під вартою. Чоловікам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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СБУ затримала паліїв, які намагалися знищити гелікоптер ЗСУ
СБУ затримала паліїв, які намагалися знищити гелікоптер ЗСУ
СБУ затримала паліїв, які намагалися знищити гелікоптер ЗСУ

Автор: 

підпал (673) СБУ (12809) Кіровоградська область (568) Полтавська область (1105) Чернігівська область (908)


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Топ коментарі
+21
17-18 років...це їм було по 7-8 років, коли кацапи напали на Україну...тут або батьки - зрадники, що виховали такими дітей, або дітки змалечку на кацапських ютубчиках-телеграмчиках-тіктокчиках сидять ї їм там поступово мізки промили.
І гугл, зараза така, весь час намагається підкинути кацапський контент, навіть, коли шукаєш на ютубі для дитини щось українською...
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11.11.2024 13:11
+16
Ні. Лопату в руки кожному і вперед копати окопи з ранку до ночі без вихідних. Або на розмінування. Або на якісь інші важкі роботи. Довічно.
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11.11.2024 13:50
+13
Виб*ядки !
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11.11.2024 13:18
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Око за око!
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11.11.2024 13:10 Відповісти
17-18 років...це їм було по 7-8 років, коли кацапи напали на Україну...тут або батьки - зрадники, що виховали такими дітей, або дітки змалечку на кацапських ютубчиках-телеграмчиках-тіктокчиках сидять ї їм там поступово мізки промили.
І гугл, зараза така, весь час намагається підкинути кацапський контент, навіть, коли шукаєш на ютубі для дитини щось українською...
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11.11.2024 13:11 Відповісти
Скоріше за все - батьки.
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11.11.2024 14:10 Відповісти
І слово пацана ще скоріше за все...
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11.11.2024 22:04 Відповісти
Кацапи багато всілякого лайна штампують, на яке підсаджують у тому числі нашу несвідому молодь.
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11.11.2024 22:53 Відповісти
Забити кіл в сраку і на яму.
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11.11.2024 13:12 Відповісти
Ні. Лопату в руки кожному і вперед копати окопи з ранку до ночі без вихідних. Або на розмінування. Або на якісь інші важкі роботи. Довічно.
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11.11.2024 13:50 Відповісти
А у мене питання до охорони військового аеродрому: як туди сторонні особи пролізти? Зрозуміло, що аеродром - це величезний периметр, охороняти складно, але війна вже не перший день (і не перший рік), щось вже можна було зробити.
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11.11.2024 13:14 Відповісти
Роти охорони скорочують і відправляють на фронт людей.
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11.11.2024 13:22 Відповісти
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11.11.2024 13:37 Відповісти
Так а які пропозиції? Більше півтора мільона заброньованих, ще нічноклубівці 18- 25, інші ухиляються, який хайп і пресі піднявся, коли під час військового стану, поліція і ТЦК " посміли перевірити документи" у бугаїв, що " культурно развлєкалісь".
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11.11.2024 18:47 Відповісти
Нууу аеродром то Жжж не Тису охороняти☝️☝️☝️
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11.11.2024 13:47 Відповісти
Так ти в мосраньс..у , вологодської 6убернії сидиш, тобі яке діло до Тиси ?
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11.11.2024 18:51 Відповісти
Все людям не так. Якщо здоровий фізично військовий служить у тиловій частині, тій же роті охорони аеродрому, то він ухилянт, його на фронт. І не так, коли там не вистачає людей охороняти, бо зібрали кілька калік після фронту, які фізично не можуть ефективно нести бойове чергування
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11.11.2024 14:17 Відповісти
Так тут головне- " будь , хто, тільки не мене"
Це таке природнє, нарідне жлобство..
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11.11.2024 18:50 Відповісти
На розиінування *********, хоч якусь користь принесуть!
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11.11.2024 13:15 Відповісти
Виб*ядки !
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11.11.2024 13:18 Відповісти
Хоч вуха затуляй, коли чуєш, як мама-папа розмовляють з дитиною 3-5 років на московском нарєчії.
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11.11.2024 13:20 Відповісти
Як там у нас пишуть, золотий генофонд нації?
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11.11.2024 13:21 Відповісти
"Молода гвардія" ***,з ними б так само.
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11.11.2024 13:31 Відповісти
Повісити всіх ,
так як це заслужене покарання для зрадників нашоі краіни 🙁
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11.11.2024 13:34 Відповісти
Коли вже будуть стріляти по таких при спробі втечі або при спротиву? Якщо ні, то і в подальшому буде таке саме!!
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11.11.2024 13:54 Відповісти
Злочинці у всі часи і у всіх народів однакові. Якщо потенційна вигода від злочину перевищує тяжкість потенційного покарання злочин невідворотно буде скоєно. Злочинці це ледарі які прагнуть до ефективності - мінімум зусиль//максимум результату. Тому якщо якийсь тип злочину поширюється то це означає що покарання за цей тип злочину недостатнє і вигода від злочину перевищує важкість покарання. Будь який злочин не скоюється спонтанно. Злочин завжди є результатом роздумів та розрахунків і видовища видимої безкарності та успішності злочинців. Якщо ми хочемо спинити потенційних зрадників то вбивати таких потрібно швидко і демонстраційно, а їх родини репресувати з конфіскацією майна і позбавленням батьківських прав за співучасть і виховання зрадників. В усі часи зрадників під час війни знищували. Навіть превентивно. Якщо це не відбувається значить зрадники вже сидять в судах, в прокуратурі, займають посади в ВР, Кабміні і решті державних органів, а церква та інші релігійні організації благословляють та захищають зрадників.

Тепер ви знаєте звідки беруться зрадники (лінь), чому вони зраджують (швидкі гроші) і хто цьому сприяє (жадібні корупціонери). Дійте.
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11.11.2024 13:56 Відповісти
10000% ви праві.
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11.11.2024 16:09 Відповісти
Цю паскуду треба тільки знищувати іншої мови воно не розуміє ,це про таку "золоту молодь"говорив спікер Корнієнко що молодь не можна в армію призивати.
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11.11.2024 14:30 Відповісти
Це ви особисто корнієнка на спікера ВР зісватали?
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11.11.2024 23:20 Відповісти
Додіки присядуть тепер
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11.11.2024 15:05 Відповісти
Це звідки ж такі підараси беруться? Чого цих всіх подлюк не утілізіруют? ((
Мабуть то лохторат влади основний.
Найкращі гинуть, а такі "діхверсанти" живуть. Світ "навиворіт"...
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11.11.2024 15:18 Відповісти
Нормальні пацани, яки виросли на творчості малоросійського і антимайданного коллективу "95 квартал".
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11.11.2024 15:27 Відповісти
батьки цих покидьків і самі ці підпалювачи виборці зеленої гниди або опзж. тому їхні ******** зара підпалюють релейні шафи на залізниці, автівки військових і вже добралися до літаків. поки не буде показового розстрілу цієї наволочи, тому що військовий стан в Україні, то продовження підпалів не припинеться.
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11.11.2024 16:06 Відповісти
 
 