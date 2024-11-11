Намагалися спалити гелікоптер ЗСУ: СБУ затримала групу паліїв у трьох областях України. ФОТОрепортаж
У трьох областях України затримали 5 осіб, які на замовлення РФ здійснювали підпали. Зокрема зловмисники намагалися підпалити авіатехніку ЗСУ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Затримання на Кіровоградщині
"На гарячому" затримано трьох молодиків віком 17 та 18 років, які проникли на військовий аеродром, де намагалися спалити гелікоптер ЗСУ. Крім цього, фігуранти хотіли знищити одну з ключових електропідстанцій регіону, щоб залишити без світла десятки тисяч місцевих жителів", - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці завчасно затримали зловмисників і завдяки цьому зберегли бойовий вертоліт Сил оборони та важливий енергооб’єкт.
Полтавщина
Викрито рецидивіста, який спалив військовий джип, що був задіяний у виконанні завдань на східному фронті. Раніше чоловік притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля, а восени 2024 року отримав замовлення з Росії на підпал автотехніки ЗСУ.
Черкащина
Затримано 34-річного жителя області, який підпалив трансформаторну підстанцію, що забезпечувала залізничний рух на одній із ділянок регіону.
Наразі всі повідомлено про підозру (відповідно вчинених злочинів) за 3 статтям ККУ: ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ), ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна).
Вони перебувають під вартою. Чоловікам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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І гугл, зараза така, весь час намагається підкинути кацапський контент, навіть, коли шукаєш на ютубі для дитини щось українською...
Це таке природнє, нарідне жлобство..
так як це заслужене покарання для зрадників нашоі краіни 🙁
Тепер ви знаєте звідки беруться зрадники (лінь), чому вони зраджують (швидкі гроші) і хто цьому сприяє (жадібні корупціонери). Дійте.
Мабуть то лохторат влади основний.
Найкращі гинуть, а такі "діхверсанти" живуть. Світ "навиворіт"...