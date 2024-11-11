Пытались сжечь вертолет ВСУ: СБУ задержала группу поджигателей в трех областях Украины. ФОТОрепортаж
В трех областях Украины задержали 5 человек, которые по заказу РФ осуществляли поджоги. В частности злоумышленники пытались поджечь авиатехнику ВСУ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Задержание на Кировоградщине
"На горячем" задержаны трое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет, которые проникли на военный аэродром, где пытались сжечь вертолет ВСУ. Кроме этого, фигуранты хотели уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона, чтобы оставить без света десятки тысяч местных жителей", - говорится в сообщении.
Правоохранители заблаговременно задержали злоумышленников и благодаря этому сохранили боевой вертолет Сил обороны и важный энергообъект.
Полтавщина
Разоблачен рецидивист, который сжег военный джип, который был задействован в выполнении задач на восточном фронте. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля, а осенью 2024 года получил заказ из России на поджог автотехники ВСУ.
Черкасская область
Задержан 34-летний житель области, который поджег трансформаторную подстанцию, обеспечивающую железнодорожное движение на одном из участков региона.
Сейчас всем сообщено о подозрении (соответственно совершенных преступлений) по 3 статьям УКУ: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).
Они находятся под стражей. Мужчинам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І гугл, зараза така, весь час намагається підкинути кацапський контент, навіть, коли шукаєш на ютубі для дитини щось українською...
Це таке природнє, нарідне жлобство..
так як це заслужене покарання для зрадників нашоі краіни 🙁
Тепер ви знаєте звідки беруться зрадники (лінь), чому вони зраджують (швидкі гроші) і хто цьому сприяє (жадібні корупціонери). Дійте.
Мабуть то лохторат влади основний.
Найкращі гинуть, а такі "діхверсанти" живуть. Світ "навиворіт"...