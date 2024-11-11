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Пытались сжечь вертолет ВСУ: СБУ задержала группу поджигателей в трех областях Украины. ФОТОрепортаж

В трех областях Украины задержали 5 человек, которые по заказу РФ осуществляли поджоги. В частности злоумышленники пытались поджечь авиатехнику ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задержание на Кировоградщине

"На горячем" задержаны трое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет, которые проникли на военный аэродром, где пытались сжечь вертолет ВСУ. Кроме этого, фигуранты хотели уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона, чтобы оставить без света десятки тысяч местных жителей", - говорится в сообщении.

Правоохранители заблаговременно задержали злоумышленников и благодаря этому сохранили боевой вертолет Сил обороны и важный энергообъект.

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Полтавщина

Разоблачен рецидивист, который сжег военный джип, который был задействован в выполнении задач на восточном фронте. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля, а осенью 2024 года получил заказ из России на поджог автотехники ВСУ.

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Черкасская область

Задержан 34-летний житель области, который поджег трансформаторную подстанцию, обеспечивающую железнодорожное движение на одном из участков региона.

Сейчас всем сообщено о подозрении (соответственно совершенных преступлений) по 3 статьям УКУ: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Они находятся под стражей. Мужчинам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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СБУ затримала паліїв, які намагалися знищити гелікоптер ЗСУ
СБУ затримала паліїв, які намагалися знищити гелікоптер ЗСУ
СБУ затримала паліїв, які намагалися знищити гелікоптер ЗСУ

Автор: 

поджог (1071) СБУ (19893) Кировоградская область (630) Полтавская область (1152) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+21
17-18 років...це їм було по 7-8 років, коли кацапи напали на Україну...тут або батьки - зрадники, що виховали такими дітей, або дітки змалечку на кацапських ютубчиках-телеграмчиках-тіктокчиках сидять ї їм там поступово мізки промили.
І гугл, зараза така, весь час намагається підкинути кацапський контент, навіть, коли шукаєш на ютубі для дитини щось українською...
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11.11.2024 13:11
+16
Ні. Лопату в руки кожному і вперед копати окопи з ранку до ночі без вихідних. Або на розмінування. Або на якісь інші важкі роботи. Довічно.
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11.11.2024 13:50
+13
Виб*ядки !
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11.11.2024 13:18
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Око за око!
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11.11.2024 13:10 Ответить
17-18 років...це їм було по 7-8 років, коли кацапи напали на Україну...тут або батьки - зрадники, що виховали такими дітей, або дітки змалечку на кацапських ютубчиках-телеграмчиках-тіктокчиках сидять ї їм там поступово мізки промили.
І гугл, зараза така, весь час намагається підкинути кацапський контент, навіть, коли шукаєш на ютубі для дитини щось українською...
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11.11.2024 13:11 Ответить
Скоріше за все - батьки.
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11.11.2024 14:10 Ответить
І слово пацана ще скоріше за все...
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11.11.2024 22:04 Ответить
Кацапи багато всілякого лайна штампують, на яке підсаджують у тому числі нашу несвідому молодь.
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11.11.2024 22:53 Ответить
Забити кіл в сраку і на яму.
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11.11.2024 13:12 Ответить
Ні. Лопату в руки кожному і вперед копати окопи з ранку до ночі без вихідних. Або на розмінування. Або на якісь інші важкі роботи. Довічно.
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11.11.2024 13:50 Ответить
А у мене питання до охорони військового аеродрому: як туди сторонні особи пролізти? Зрозуміло, що аеродром - це величезний периметр, охороняти складно, але війна вже не перший день (і не перший рік), щось вже можна було зробити.
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11.11.2024 13:14 Ответить
Роти охорони скорочують і відправляють на фронт людей.
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11.11.2024 13:22 Ответить
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11.11.2024 13:37 Ответить
Так а які пропозиції? Більше півтора мільона заброньованих, ще нічноклубівці 18- 25, інші ухиляються, який хайп і пресі піднявся, коли під час військового стану, поліція і ТЦК " посміли перевірити документи" у бугаїв, що " культурно развлєкалісь".
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11.11.2024 18:47 Ответить
Нууу аеродром то Жжж не Тису охороняти☝️☝️☝️
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11.11.2024 13:47 Ответить
Так ти в мосраньс..у , вологодської 6убернії сидиш, тобі яке діло до Тиси ?
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11.11.2024 18:51 Ответить
Все людям не так. Якщо здоровий фізично військовий служить у тиловій частині, тій же роті охорони аеродрому, то він ухилянт, його на фронт. І не так, коли там не вистачає людей охороняти, бо зібрали кілька калік після фронту, які фізично не можуть ефективно нести бойове чергування
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11.11.2024 14:17 Ответить
Так тут головне- " будь , хто, тільки не мене"
Це таке природнє, нарідне жлобство..
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11.11.2024 18:50 Ответить
На розиінування *********, хоч якусь користь принесуть!
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11.11.2024 13:15 Ответить
Виб*ядки !
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11.11.2024 13:18 Ответить
Хоч вуха затуляй, коли чуєш, як мама-папа розмовляють з дитиною 3-5 років на московском нарєчії.
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11.11.2024 13:20 Ответить
Як там у нас пишуть, золотий генофонд нації?
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11.11.2024 13:21 Ответить
"Молода гвардія" ***,з ними б так само.
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11.11.2024 13:31 Ответить
Повісити всіх ,
так як це заслужене покарання для зрадників нашоі краіни 🙁
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11.11.2024 13:34 Ответить
Коли вже будуть стріляти по таких при спробі втечі або при спротиву? Якщо ні, то і в подальшому буде таке саме!!
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11.11.2024 13:54 Ответить
Злочинці у всі часи і у всіх народів однакові. Якщо потенційна вигода від злочину перевищує тяжкість потенційного покарання злочин невідворотно буде скоєно. Злочинці це ледарі які прагнуть до ефективності - мінімум зусиль//максимум результату. Тому якщо якийсь тип злочину поширюється то це означає що покарання за цей тип злочину недостатнє і вигода від злочину перевищує важкість покарання. Будь який злочин не скоюється спонтанно. Злочин завжди є результатом роздумів та розрахунків і видовища видимої безкарності та успішності злочинців. Якщо ми хочемо спинити потенційних зрадників то вбивати таких потрібно швидко і демонстраційно, а їх родини репресувати з конфіскацією майна і позбавленням батьківських прав за співучасть і виховання зрадників. В усі часи зрадників під час війни знищували. Навіть превентивно. Якщо це не відбувається значить зрадники вже сидять в судах, в прокуратурі, займають посади в ВР, Кабміні і решті державних органів, а церква та інші релігійні організації благословляють та захищають зрадників.

Тепер ви знаєте звідки беруться зрадники (лінь), чому вони зраджують (швидкі гроші) і хто цьому сприяє (жадібні корупціонери). Дійте.
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11.11.2024 13:56 Ответить
10000% ви праві.
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11.11.2024 16:09 Ответить
Цю паскуду треба тільки знищувати іншої мови воно не розуміє ,це про таку "золоту молодь"говорив спікер Корнієнко що молодь не можна в армію призивати.
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11.11.2024 14:30 Ответить
Це ви особисто корнієнка на спікера ВР зісватали?
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11.11.2024 23:20 Ответить
Додіки присядуть тепер
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11.11.2024 15:05 Ответить
Це звідки ж такі підараси беруться? Чого цих всіх подлюк не утілізіруют? ((
Мабуть то лохторат влади основний.
Найкращі гинуть, а такі "діхверсанти" живуть. Світ "навиворіт"...
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11.11.2024 15:18 Ответить
Нормальні пацани, яки виросли на творчості малоросійського і антимайданного коллективу "95 квартал".
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11.11.2024 15:27 Ответить
батьки цих покидьків і самі ці підпалювачи виборці зеленої гниди або опзж. тому їхні ******** зара підпалюють релейні шафи на залізниці, автівки військових і вже добралися до літаків. поки не буде показового розстрілу цієї наволочи, тому що військовий стан в Україні, то продовження підпалів не припинеться.
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11.11.2024 16:06 Ответить
 
 