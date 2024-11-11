Пытались сжечь вертолет ВСУ: СБУ задержала группу поджигателей в трех областях Украины. ФОТОрепортаж

В трех областях Украины задержали 5 человек, которые по заказу РФ осуществляли поджоги. В частности злоумышленники пытались поджечь авиатехнику ВСУ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задержание на Кировоградщине

"На горячем" задержаны трое молодых людей в возрасте 17 и 18 лет, которые проникли на военный аэродром, где пытались сжечь вертолет ВСУ. Кроме этого, фигуранты хотели уничтожить одну из ключевых электроподстанций региона, чтобы оставить без света десятки тысяч местных жителей", - говорится в сообщении.

Правоохранители заблаговременно задержали злоумышленников и благодаря этому сохранили боевой вертолет Сил обороны и важный энергообъект.

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Полтавщина

Разоблачен рецидивист, который сжег военный джип, который был задействован в выполнении задач на восточном фронте. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля, а осенью 2024 года получил заказ из России на поджог автотехники ВСУ.

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Черкасская область

Задержан 34-летний житель области, который поджег трансформаторную подстанцию, обеспечивающую железнодорожное движение на одном из участков региона.

Сейчас всем сообщено о подозрении (соответственно совершенных преступлений) по 3 статьям УКУ: ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения), ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Они находятся под стражей. Мужчинам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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